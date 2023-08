Objektíven innen és túl címmel nyílt fotókiállítás a TISZApART Moziban. Augusztusban ünnepeljük a fotózás és a magyar fotózás világnapját, melyekről a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltára a Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázat (MONFODI) gyűjteményébe került pályamunkáiból készült válogatással emlékezett meg.

A mozi galériájában kedden nyílt kiállításon – mely a Szolnok Napja ünnepi programsorozatának is része – a szolnoki székhelyű egykori alapítvány nemzetközi pályázataiból mutat be analóg technikával készült pályaműveket. A vendégeket Csönge Attila levéltár-igazgató köszöntötte, majd hírportálunk munkatársa Mészáros János fotóriporter, fotóművész mutatta be a tárlatot a fotós szemével.