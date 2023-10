Szem nem maradt szárazon a sok nevetéstől Laár András zenész, humorista, költő, buddhista pap szerda esti előadásán a jászberényi Lehel Film-Színházban. Az abszurd humor szerelmesei a művész ikonikus karaktereivel, többek között a Költővel, Besenyő Pista bácsival és a jóságos Edebede bácsival is találkozhattak. A kulturális továbbképzésen a költészet, a mesevilág és a zeneművészet mellett a sokrétű „tudománybömbörmény” is fontos szerepet kapott. A szeretet lángjától felhevült Költő az est kezdetén a pitét evő lányokról és asszonyokról, a kebelbarátságról és a párterápia rejtelmeiről is szavalt.

„Pitét evő lányok,

nádszálderekúak,

láttatokra szemem

vágyakozva gúvad!

Kelnek bennem forrón

élveteg remények:

pitét evő lányok

-nyalom a pitétek!” (Laár András: Pitét evő lányok)

A közönség rekeszizmait nem kímélve az előadó a dolgokkal foglalkozó átfogó tudomány, a dologológia titkait is feltárta. A Költő szerint a világ mindent megtesz azért, hogy zombik legyünk, erre felkészült ő is, ezért megírta a Ha én zombi lennék című költeményét. Szakértőként Besenyő Pista bácsi lépett színpadra, aki fergeteges humorral fűszerezett monológjával magasabb tudatossági szintre emelte a publikumot. Az est folyamán természetesen megjelent a jóindulatú mesemondó, Edebede bácsi is a kicsike nyuszika történetével. A közönség nem engedte haza Laár Andrást ráadás nélkül. Így a végén Dr. Besenyő István zenetörténészé volt a színpad, majd a hangulat csúcsán felcsendült a KFT zenekar egyik legnépszerűbb slágere, az Afrika.