Tavaly óta a katolikus templomban várja az országosan is ritkaságnak számító kompozíció, hogy visszakerüljön eredeti helyére, a négyes főút mellett álló védőépület alá. Ha oda nem is, így is méltó helyre, a templom előtti térre állítják ki a Nepomuki Szent Jánosból, a kis Jézusból és a központi alakból, Szűz Máriából álló szoborcsoportot.

– Elkészültek a műemlékvédelemmel egyeztetett tervek, a szobor egy ideiglenes védőépületet kap, melynek segítségével mindenki számára láthatóvá válik addig, míg az eredeti helyszín tulajdonviszonya rendeződik – tájékoztatott Tatár László, a város polgármestere.

Az új védőépület alapjai már állnak a katolikus templom előtt, itt áll majd a különleges műemlék

Fotó: Mészáros János

Mint elmondta, az ideiglenes védőépület hasonló lesz majd az eredetihez, melyet eddig azért nem tudtak felújítani, mert a termőföld, melyen áll, magántulajdonban van, a tulajdonosok pedig külföldön élnek. A rendezési folyamat korábban már elindult, de az örökösödési procedúra miatt megszakadt.

– Készült egy előzetes költségbecslés, mely szerint 10-12 millió forintból készül el az ideiglenes védőépület úgy, hogy a kivitelezés nagy részét az önkormányzat végzi majd. Az ehhez szükséges összeget magánszemélyek adományaiból, vállalkozások felajánlásaiból, valamint az önkormányzat saját forrásból biztosítjuk – mondta a városvezető. Hozzátette, a szobor igen jelentős műemléke a városnak.

A szobor eredeti védőépülete ilyen rossz állapotban van

Fotó: Mészáros János

– Nepomuki Szent János a halászok és utazók védőszentje, ilyen szoborból talán kettő van az országban. A városunk legrégebbi műemléke, mely Fegyvernek fontos jelképévé vált. Ezért szeretnénk láthatóvá tenni, olyan helyen, ahol le lehet parkolni, kiszállni, és a térkövezett kis téren egy padra leülve közelről is lehet gyönyörködi benne– hangsúlyozta a városvezető.

Erre a tervek szerint a jövő év első felében nyílhat lehetőség.