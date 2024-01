Idén immár tizenharmadik alkalommal hirdeti meg a Fények Vakondja elnevezéssel indított irodalmi pályázatát a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete.

Az amatőr írók számára az integráció jegyében hirdetett versenyen látássérült és ép személyek egyaránt indulhatnak irodalmi alkotásaikkal. A pályázat nem korlátozódik vármegyénkre, így az egész országból várnak írásokat, sőt, a határon túlról is lehet nevezni.

Minden alkalommal más-más tematika köré építve hirdetik meg a versenyt. Az idei év témája – mint azt Pesti Zoltánné, az egyesület elnöke már a karácsonyi ünnepségükön elárulta – a hála.

– A hála érzése mindenki számára ismerős, még akkor is, ha leginkább csak utólag hálás az ember valamiért, vagy ha gyengeségnek érzi és titkolni igyekszik – emelte ki Lukács Ágota, a pályázat koordinátora.

A pályázat lehetőséget ad az ihletett jelölteknek, hogy pályamunkáikban megörökítsék hálaérzettel teli, meghitt pillanataikat.

A megmérettetésre szánt, jeligével ellátott novellákat március 17-ig lehet megküldeni az egyesülethez. Arra az esetre, ha jelige foglalt lenne, kérik a nevezőket, hogy válasszanak egy pótjeligét is. Az írásokat szöveges dokumentum formájában várják. A Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel megszerkesztett versenyművek terjedelme ne legyen több három oldalnál. Egy jelentkező három művel is pályázhat, külön-külön jeligével ellátva azokat.

A novellákat zsűri értékeli, az eredményt pedig április 11-én, a Költészet napja alkalmából a Verseghy Ferenc Könyvtárban rendezett kulturális rendezvényen hirdetik ki.

Az első három helyezett értékes díjakban részesül.

A pályázati adatlap és a kiírás, valamint további információ e-mailben kérhető Lukács Ágotától a [email protected] címen.