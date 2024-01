Ajánló 27 perce

Ablakkiállítással hirdeti a januári eseményeket a szolnoki Verseghy könyvtár

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2024-es új esztendőben is folytatja a sokak által kedvelt „Ablakkiállítását”. A könyvtár a Kossuth téri főépületének méretes nyílászáróit ez évben is mindenki számára megtekinthető könyvajánló-vitrinnek rendezte be.

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár „olvasóbarát” Ablakkiállítása Fotó: Mészáros Géza

Az új év első hónapjában két témakörre fókuszál az intézmény. Ablakkiállításában ezért a január 21-én esedékes vallások világnapjáról, valamint a január 22-én magyar kultúra napjáról emlékezik meg a könyvtár. Az épület három, Kossuth térre néző ablakában bemutatott könyvek természetesen ki is kölcsönözhetők.

