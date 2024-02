Hozzátette, kicsit szomorú is ez, mivel az emlékekben még élnek a havas februárok. Gyermekeinknek azonban, velünk ellentétben, már a téli időszakból bizony a szomorú, esős napok jutnak majd eszükbe.

– Ez is csak azt a felelősségünket húzza alá, hogy nem csak azért vagyunk felelősek ami családunkkal, szűkebb pátriánkkal esik meg, hanem mindazért is, ami körülvesz bennünket, a teremtett világért is felelősséget kell vállalnunk és azért a világért is, amit örökül hagyunk gyerekeinkre, unokáinkra. Tegyünk mi is azért kisebb-nagyobb közösségeken keresztül, hogy ez a világ lehetőség szerint olyan élhető maradjon, mint amilyen a mi időszakunkban volt –

Varga Mihály kiemelte, örül, hogy Karcagon szép számmal vannak civil kezdeményezések, a sporttól a kultúrán át a művészetig, hiszen ez tesz őket várossá, büszke karcagiakká. Ez a bál nemcsak arról szól, hogy ideje van a nevetésnek és a táncnak, hanem arról is, hogy ideje van a közösségi erőt összegyűjteni.

– Ha túltekintünk a város, akár országunk határán, bizony azt láthatjuk, hogy keresztény közösségeinknek, kultúránknak számtalan kihívás szól ellene. Azt látjuk, hogy tőlünk nyugatabbra templomokat bontanak le, a világon a legüldözöttebb vallás a kereszténység, azt látjuk, hogy a világ kezd intoleránssá válni, nem hajlandó elfogadni azokat az évszázados értékeket, amiket mi is örökül kaptunk és örökül akarunk továbbadni. Tehát, ha azt akarjuk, hogy megmaradjunk közösségenként, akkor azokat a legalapvetőbb, legelemibb közösségi formáinkat is működtetni kell, amit mi is örökül kaptunk. Ilyen közösség a város minden egyes vallási közössége, de a kulturális, művészeti, sport közössége egészen a patchwork társaságig – fogalmazott a pénzügyminiszter.

A köszöntő után Lór-Kerekes Ágnes karnagy vezetésével fellépett a Karcag Város Vegyeskarának Kamarakórusa, Zbiskó Zoltán hegedűn és Zbiskó Zoltánné zongorán játszott, a nyitótáncot a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói adták elő. Pohárköszöntőt mondott Szepesi Tibor polgármester, az est sztárvendége Homonyik Sándor énekes volt, a talpalávalót a Happy and Band zenekar biztosította.