Az ovisok megismerkedhettek a kúriával, a viseletekkel és a fegyverek másolataival, amelyek a foglalkozás végén meg is szólaltak.

Huszárrá és kisasszonnyá változtak az ovisok

Forrás: Kiss Pál Múzeum



– Múzeumpedagógiai programjaink közül már öt éve igen népszerű a „Legyél te is huszár!” – mondta dr. Mester Edit múzeumigazgató. – Ilyenkor az 1848–49-es szabadságharc eseményeit elevenítjük fel, ahol az apróságok huszárnak és korabeli kisasszonyoknak öltözhetnek. Legyezőkkel, napernyőkkel és a Lipcsey család korabeli bútoraival, kellékeivel várjuk a fiatalokat, sőt mi magunk is korhű jelmezeket öltünk magunkra ilyenkor.

A múzeumpedagógiai program keretében egész héten óvodás és iskolás csoportokat látnak vendégül az intézményben, akik pár órára belekóstolhatnak a 19. századi életvitelbe. Bár az igen interaktív program nagyon népszerű a gyerekek körében, több ízben is fontos üzenetet hordoz magában a tiszafürediek számára.

– A Kiss Pál Múzeum már a 19. század óta működik Tiszafüreden, ez volt az első falumúzeum az országban – mesélte hírportálunknak a múzeumigazgató. – Egy honvéd tábornokról nevezték el az épületet, ami több szempontból is különleges a fürediek számára. Építtetője Lipcsey Imre volt, aki 1849-ben helyettes kormánybiztos volt. Több alkalommal járt itt maga Kossuth Lajos is. Ez tehát egy fontos emlékhely, amit minden évben igyekszünk megtisztelni programjainkkal – mondta az igazgató.