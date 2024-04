Egy igen látványos divatbemutatóval nyílt kunhímzéses kiállítás a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, a Morgó Hímzőkör és a Kézműves Örökség Egyesület Kunhímző Közössége szervezésében. A megjelent kunsági és határon túli kézműves hímző körök tagjait, a kiállítókat és az érdeklődőket Janó Lajos igazgató köszöntötte.

Az eseményen olyan ruhákat mutattak be, melyek a modern stílust ötvözik a régi, hagyományossal

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Ez a kiállítás nem csupán bemutató, hanem időutazás is, hogy felfedezzük a hagyomány és az innováció közötti csodálatos egyensúlyt, amely a kunhímzésben rejlik. A kunhímzés évszázadok óta része a magyar kulturális örökségnek, mélyen gyökerezik az ország történelmében és népművészetében.

Azonban ma, a 21. században láthatjuk, hogy ez a hagyományos technika újraéled, új formákban és kifejezésmódokban tör előtérbe a hagyományos motívumvilág, színvilág szigorú megőrzése mellett.

– Ebben a kiállításban olyan munkákkal találkozhatunk, amelyek hagyományos technikákat ötvöznek a modern design-nal, friss megközelítésekkel és inspirációkkal. Ezek a művek nem csupán szépséget és mesterségbeli ügyességet tükröznek, hanem az alkotók egyéni történeteit is magukban hordozzák. Köszönöm mindenkinek a hosszú évek kitartó munkáját, a kreativitást, a hagyományaink iránti elkötelezettséget – fogalmazott az igazgató.

Ezt követően Bán Andrea etnográfus, a Kézműves Örökség Egyesület elnöke szólt az előzményekről.

– Az „Így gondoltuk újra kunul” divatbemutató Kunhegyes után most Kisújszállásra érkezett. Tankó Judit ruhatervező, Munkácsy- és Kisjankó Bori-díjas iparművész és a Kézműves Örökség Egyesület Kunhímző Közösségének kunhímes kollekciója gondolata 2007-ben született meg, akkor találkoztam vele és vázoltam neki az elképzelésemet, aminek megvalósításához kértem tapasztalatát, ötleteit.

A kollekció megalkotásával kitűzött célunk olyan szellemi termékek létrehozása volt, amelynek köszönhetően a Nagykunság egy újabb sajátos értéke válhat széles körben ismertté, a mindennapokban használhatóvá.

– Szerettük volna bemutatni, megmutatni, hogy a kunhímzés mintakincse a hazánkban jobban elterjedt hímzésekkel – például a kalocsai, matyó – is fel tudja venni a versenyt és büszke viseleteink díszítményeiként tudnak megjelenni – sorolta a szakember. Azt is elmondta, hogy Kisújszálláson a helyi nők segítségével mutatják be a 40 darabos ruhakollekciót.