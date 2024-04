Még ma is sok helyen tartja magát a régi húsvéti népszokás, a locsolkodás. Tegnap is sok családban előkerültek a kölnik, a törökszentmiklósi Bognár Bence például miután meglocsolta dédnagymamáját és nagymamáját, a közelben lakó Pócs Eszteréket is felkereste.

Bognár Bence csokinyuszit kapott a húsvéti locsolásért

Fotó: Mészáros János

A színes virágokkal teli kertben, a vers elmondása után, megöntözte a kislányt, akinek a testvére, Vince is ott volt a vidám pillanatoknál. Persze Bence mindezért bezsebelhette jutalmát: tojásokkal és csokinyuszival tért haza.