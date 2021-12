– Jelenleg heti két edzést tartunk a csoportnak, januártól azonban, várhatóan, már harmadik tréningnap is bekerül a programba, de mindeközben várjuk további hat- és hétéves gyermekek jelentkezését, akik szívesen kipróbálnák magukat a sportágban. Ebben a korban az elsődleges cél a pingpong megszerettetése játékos feladatok, gyakorlatok segítségével, de mindeközben természetesen alapvető technikai elemeket is tanulnak. Szeretnénk, ha jövőre már versenyen is tudnánk indítani az ügyesebb gyermekeket – vélekedett Szöllősi Péter.