Vasárnap, 16.30 NP-HUNGÁRIA-KUTE (15.)–Kunhegyes (14.)

Túlzás nélkül állítható, hogy a vasárnapi mérkőzés a hazai csapat számára az egyik utolsó szalmaszál a bennmaradásért folytatott harcban. Az alsóházi mezőny szorossága miatt mindkét fél nagyot léphetne előre: a Kunszentmárton újra versenybe szállna, míg a Kunhegyes akár a középmezőny alján is találhatja magát. A párharcuk ősszel 4–4-es döntetlent hozott.

A házigazdánál Janiga László, majd a beugró Légrádi Attila után a bajnokság végéig Gácsi Tibort nevezték ki a gárda élére. A klub a télen jól erősített, két győzelmük és két ikszük is ezt bizonyítja. Ez azonban még kevés az üdvösséghez, további pontokra van szükségük a kiesés elkerüléséhez. Legutóbb a Tiszaföldvár elleni 3–0-s vereségük alkalmával tisztesen helytálltak. A Kunhegyes ellen az új mester a teljes keretével számolhat.

A vendégcsapat halovány tavaszi teljesítményt nyújt, mindössze egyszer tudott nyerni hat veresége mellett, múlt héten a bajnokaspiráns Karcagtól kapott ki öt góllal. Problémájuk két alapemberük elvesztésében keresendő: a tíz találatával házi gólkirály Kocsis Tamás hosszú időre kidőlt, valamint a kreatív Vitális Márton is nagy űrt hagyott maga után. Így hiába a stabil védelem, ha nincs, aki gólt lőjön, és hiába áll jó erőkből a fiatal együttes, keresi őszi önmagát. Faragó Attila tréner dolgát még Tyukodi Attila és Kardos Gergő sérülése nehezíti.



Mesterszemmel

Gácsi Tibor, a KuTE edzője: – Pár évvel ezelőtt már voltam hasonló helyzetben a Kunszentmártonnal, akkor sikerült megoldani, megpróbáljuk megint. Vízválasztó mérkőzés előtt állunk, ha nyerünk, van esély a bennmaradásra. Jónak ítélem a csapatunkat, van tartása, a helyezésünk nem tükrözi a valódi tudásunkat. Ellenfelünk fiatal, rapszodikus csapat. Feltételezem, nem nagyon támadnak majd ki, így okosan, kivárásra kell majd játszanunk, és a gyenge pontjukat kihasználni. Taktikus, nehéz meccsre számítok.

Faragó Attila, a Kunhegyes edzője: – Fiatal keretünk támadósorából nagyon hiányzik egy igazi befejezőember. Ettől a héttől kezdve új bajnokság kezdődik számunkra, és be kell bizonyítani, hogy alkalmasak vagyunk az első osztályra. A játékosoknak is fel kell kötniük a gatyát, és megmutatni, mit tudnak. Ellenfelünk tavasszal elért pár bravúrt, biztos motiváltak lesznek. Fontos az első gól, hogy azt ki szerzi, illetve, hogy ki követ el kevesebb hibát. Zárt védekezésből próbálunk majd építkezni, ahogyan szerintem a KuTE is, így érdekes lesz, hogy ki tudja az akaratát a másikra erőltetni.



További párosítások

Péntek: Tiszaföldvár–Martfű 5–1

Szombat: Tószeg–Tiszapüspöki, Mezőtúr–Jánoshida, Kisújszállás–Jászárokszállás, Karcag–Újszász, 16.30

Vasárnap: Szajol–Rákóczifalva, 16.30

Szabadnapos: Jászfény­szaru

A bajnokság állása: