Lassan negyedik hónapja zajlott le a végül szerencsésen végződő horrorisztikus jelenet a cibakházi futballpályán. Mint megírtuk, az alsóházi rangadó hajrájához érve épp szabadrúgáshoz készülődött Balogh József, a hazaiak játékosa, amikor hirtelen elterült a gyepen. A segítségére siető cibakházi edző, Go­lecz Gábor, az ellenfél csapatkapitánya, Virág Richárd, valamint az időközben besegítő Őze Róbert óriási lélekjelenlétének köszönhetően sikerült újraéleszteni a futballistát, akinek az életéért folyó harc mintegy húsz percig tartott. A mentők megérkezése után a Hetényi Géza kórházba szállították a négygyermekes családapát, akin azonnali koszorúérműtétet hajtottak végre – sikeresen.

A megrázó eset már csak azért is volt megdöbbentő, mert a józan életű sportember gyermekkora óta futballozott, annak szinte minden válfajában (kispálya, nagypálya), emellett munkája révén is (postás) jó kondíciónak örvendhetett. A baj sajnálatos módon mégis bekövetkezett, hatalmas riadalmat okozva ezzel családjának, környezetének, sőt a megyei futballtársadalomnak is. Az azóta eltelt hónapokban a jó híreket hallva elérkezettnek éreztük az időt, hogy felkeressük az érintettet.

Jól érzem magam azóta

– kezdte szinte rögtön kérdésünkre, majd így folytatta.

– A fő koszorúerem el volt meszesedve, emiatt elzáródott, s ezért lettem rosszul. Kaptam egy sztentet az érbe, emellett pedig szedem a gyógyszereket, amiket felírtak. De az éves kontroll után valószínűleg elhagyhatok majd párat.