Gyengék vagytok, mint a...!

Az idézet végét mindenkinek a fantáziájára bízzuk. Lényeg, hogy a hazai szektorból származó – véleményes jogosságú – bekiabálás azután született, hogy a MÁV már a 16. percben kétgólos hátrányba került a Ferencváros II. ellen az NB III. Közép csoportjának szerdai, második fordulójának hazai meccsén. Előbb Varga Zétény, majd az NB I.-ből jól ismert, ezúttal a kettes számú gárdában pályára lépő Ryan Mmaee szerzett gólt, előbbi a 15., utóbbi a 16. percben (0–2).

Hogy aztán a „buzdítás” paprikázta-e fel a szolnoki fiúkat, az vitatható, de az biztos, hogy a MÁV a mérkőzés közepére felvette a ritmust, és többször is jól vezetett támadást. A meccsre egyébként viszonylag sokan kilátogattak a hétköznapi időpont ellenére, így a nagyjából 500 néző Mmaee játéka mellett például a magyar válogatott Sigér Dávid játékát is láthatta.

No meg a MÁV-ét! Amely a félidő közepére igencsak feljavult, többször is veszélyeztették a ferencvárosiak kapuját.

A 28. percben Dragan Cubra a tizenhatos csücskénél felvágta a szolnokiak egész meccsen agilisen játszó támadóját, Iván Milánt, amelyért sárga lapot kapott. De talán ezt bánta kevésbe, a szabadrúgásból ugyanis Gohér Gergő óriási gólt ragasztott a bal felsőbe: 1–2.

Egy perccel később tizenegyeshez jutott a Fradi, ám Gavric jól helyezett tizenegyesét Csáki Kálmán bravúrral védte, majd a ziccerben kilépő Mmaee lövését fogta.

A fordulás után ismét büntetőhöz jutottak a vendégek, Gera Zalán tizenegyesével szemben ezúttal Csáki is tehetetlen volt (1–3), és egyre inkább a Fradi II. diktálta az iramot.

Csakhogy a 70. percben egy szellemes szögletkombinációból szépített a MÁV Rokszin Ádám Révén (2–3), a 76. percben pedig egy szöglet utáni öngóllal egyenlített a MÁV (3–3).

A slusszpoén a végére maradt, amikor is 83. percben becserélt Nádházi Ákos – aki egyébként a MÁV gyúrója – belőtte a Szolnok győztes gólját a 87. percben.

A hátralévő játékperceket okosan lehozta a MÁV, így nagyot küzdve, 4–3-as hazai győzelmet aratott. A lefújást követően pedig már egész más hallaszott a lelátóról:

Szép volt, fiúk! Szép volt, fiúk!

Megérdemelt győzelem

– Gratulálok a csapatnak, óriásit küzdöttek, és megérdemelten szerezték meg a három pontot. Persze az egyenlítő gólnál szerencsénk is volt, de a futballhoz szerencse is szükséges. Jó csapat ellen nyertünk, hiszen a Fradiba NB I.-esek is visszajátszottak. A védekezésünkön viszont még mindig csiszolni kell – mondta a lefújás után Romanek János, a MÁV vezetőedzője.

Szolnoki MÁV–Ferencváros II. 4–3 (1–2)

Szolnok, 500 néző

Szolnok: Csáki – Gohér, Rokszin, Földi, Tisza, Pinto (Dudok, 64.), Lengyel (Kálmán, 64.), Tömösvári, Kópis, Lukovszky (Antal, 55.), Iván (Nádházi, 83.) Edző: Romanek János

Ferencváros II.: Tóth Z. – Orosz, Kaján, Cubra (Horváth, 79.), Tóth A., Sigér (Lukács, 64.), Pintér, Gavric (Pajti, 58.), Godányi, Varga, Mmaee (Gera, 46.) Edző: Korolovszky Gábor

Gólszerzők: Gohér (29.), Rokszin (70.), Pintér (öngól, 76.), Nádházi (87.) ill. Varga (15.), Mmaee (16.), Gera (52.)