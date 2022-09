Labdarúgás 1 órája

Hét végén kezdetét veszi a megyei női bajnokság

Szombaton már a lányok is összecsapnak, kezdődik a női keresztpályás megyei bajnokság. Idén a megyeszékhely csapatának is szurkolhatunk, a szolnoki utánpótlás is beszáll a küzdelmekbe.

A megyei női kupára hajt a Tószeg csapata Fotós: Beküldött fotó

Tavaly még csökkentett pályás bajnokság volt a neve, a mostani elnevezés azonban pontosabban tükrözi a lényeget. A lányok ugyanis a nagy pálya egyik felén játszanak, így egyszerre két meccsen négy csapat léphet pályára. Idén a tavalyinál egy csapattal többen vannak a bajnokságban, hiszen míg a Tiszaföldvár most nem indul, újoncként csatlakozott a Jászfényszaru és a Szolnok utánpótlás csapata. Az előző évben az Abádszalók nyerte a bajnokságot, egy ponttal. Az ezüstérmes Tószeg ugyanis későn eszmélt, a bajnokság első részében két összecsapáson kikaptak és hiába nyerték utána az összes meccsüket, már nem tudták befogni a szintén remekelő szalókiakat. Most azonban győzelmi tervekkel lépnek pályára, ráadásul otthon: az első forduló meccseit ugyanis Tószegen játsszák, óránként két csapat mérkőzik már reggel 10- től, úgyhogy lesz látnivalója a szurkolóknak. A tavalyi második Tószeget kis túlzással először láthatja a helyi közönség, hiszen tavaly mindössze egyszer játszhattak otthon és akkor is esett az eső. A felkészülést közel két hónapja kezdték el. – Először a védekezést gyakoroltuk, bár azzal tavaly sem volt gond, nagyon kevés gólt kaptunk. Később a támadó játékra összpontosítottunk. Nagyon egyben van, összeszokott a csapat – mondta Pakainé Pusztai Nóra, a tószegiek csapatkapitánya. Az őszi idényben négy fordulót játszanak a lányok. Szombaton Tószegen, október elején Jászfényszarun, a végén Fegyverneken csapnak össze, majd az idény zárásaként novemberben újra Jászfényszarura látogatnak el. A tavaszi fordulóban pedig öt meccsnapjuk lesz.

