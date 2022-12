Alighanem Dayon Griffin lép pályára leginkább ambivalens érzésekkel a mai Szolnoki Olajbányász–Kaposvár NB I.-es találkozón. Az amerikai játékos másfél hete erősíti a szolnoki gárdát, amellyel a bajnokságban és a kupában is esélyes csapat tagjává avanzsált. Más kérdés, hogy előtte egy félszezont épp a „delfinek” mezében húzott le, és a somogyiak a csapat eredménytelensége nyomán bontottak szerződést Griffinnel (helyére honfitársa, Isiah Brown érkezett). Kaposváron ugyanis egyelőre nem sikerült magasabb polcra helyezni az NB I.-es csapatot.

A nyáron vezetőedzővé kinevezett horvát Ivan Rudez együttese jelenleg a tizedik helyen áll a tabellán, ami a tavalyi alapszakaszban elcsípett kilencedik és a tavaly előtti 12. helyhez képest nem minősül áttörésnek.

A kaposváriak javára írandó ugyanakkor, hogy rendre bizonyítási lehetőséghez jutnak a fiatal magyar játékosok. Egyikük az a Halmai Dániel, aki a találkozó előtt arról beszélt, tudják, hogy nehéz összecsapás vár rájuk.

– A Szolnok ott van a legjobbak között, nagyon erős ellenfél. Ennek ellenére megteszünk mindent, hogy győzelemmel térjünk haza – fogalmazott a játékos a Kaposvár videómegosztóján. Ezt pedig illik is komolyan venni, a somogyiak ugyanis az előző két fordulóban győzni tudtak, a Nyíregyháza ellen idegenben (83–78), míg a DEAC ellen odahaza (89–85).

– A Kaposvárral már találkoztunk a szezonban, és szoros mérkőzésen vertük meg őket – emlékeztetett Pongó Máté, az Olaj irányítója a klub hivatalos oldalának.

– Azóta ők légióst is cseréltek, ami szerkezetváltással is járt, így komolyan készülünk rájuk. Több erős ellenfelet is legyőztek, teljes erőbedobásra lesz szükség részünkről – fogalmazott.

A Tisza-partiak soraiból továbbra is hiányzik Lukács Norbert és Jimmy Gavin. Utóbbi triplái érzékeny veszteséget jelenthetnek, hiszen a Kaposvár elleni 94–88-ra megnyert szezonnyitón jegyzett 17 pontjából 12-t is hármasból szerzett.

A szolnokiak számára az is intőjel lehet, hogy a Kaposvárnál több pontot csak az Alba – hosszabbítás után – dobott az Olajnak. Így Bojan Suboticséknak összeszedettnek kell lenniük, nehogy az esztendő utolsó meccse az előző, Honvéd elleni bajnokihoz hasonló fogcsikorgatós küzdelembe torkolljon.