A napokban tartotta a Birkózókarácsonyt a sportág honi szervezete. A Magyar Birkózók Szövetségének legnagyobb éves ünnepségén a tavalyi és idei év díjait, elismeréseit is átadták.

A rendezvényen ezúttal komoly térségbeli sikernek is örülhettünk, hiszen 2022-ben Lőrinczy Attilát, az Abonyi Birkózó Club trénerét az Év utánpótlásedzője díjjal tüntették ki.

A siker értékét növeli, hogy Lőrinczy Attila nem főállásban edzi az abonyi ifjakat. Ennek ellenére nem szűkölködnek győzelmekben.

– Minden korosztályban volt diákolimpiai bajnokunk, magyar bajnokunk, és szép nemzetközi eredményeink születtek. Négy versenyzőnk van már a Magyar Birkózó Akadémián, és összességében is nagyon sok ügyes birkózónk van – összegzett Lőrinczy Attila.

A díja kapcsán megkérdezett tréner szerint az is beleszámíthatott az elismerésében, hogy az eredményeink mellett az általuk rendezett versenyek is népszerűek, „jó visszahangja szokott lenni”, és igyekeznek is helyet adni minél több színvonalas tornának.

A birkózást 1979-ben, Abonyban kezdő Lőrinczy – később, Csepelen – utánpótláskorúként és felnőtt versenyzett, 1992-ben kezdett el gyerekekkel foglalkozni Abonyban. 1995-ben alapította az Abonyi Birkózó Clubot, amellyel 2022-ben nagyszerű évet zártak, hiszen az országos rangsor 16. helyét szerezték meg, több mint 130 egyesület közül. Mindezt úgy, hogy – Lőrinczy szavaival élve – náluk az eredmény másodlagos.

– Ez nem gladiátorképző. A lényeg az, hogy a gyerekek sportoljanak, legyenek egészségesek, érezzék jól magukat. Próbáljuk őket helyes irányba terelni. És ha emellé még jönnek eredmények is, akkor az hab a tortán – fogalmazott.

– Az elismerés, úgy gondolom, nem csak az enyém, hanem az egész közösség – a családom, a klub, versenyzők, szülők – érdeme is, hiszen az ő támogatásuk nélkül nincs siker – vélte Lőrinczy Attila.

Hozzátette, köszönet jár a városnak is, amely támogatja a sportot és támogatja az abonyi birkózást, amit szerinte jól illusztrál az idény átadott új vívócsarnok is.