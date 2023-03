A ceglédi származású Pásztor Mátyás igazi sportos családból származik, hiszen édesapja testnevelő tanár, kézilabdaedző és városi sportfelügyelő is volt Cegléden. Testvérei közül István 215-szörös válogatott kézilabdás, olimpiai negyedik, a Veszprémmel sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes, most a Ferencváros férfi csapatának a vezetőedzője. Nővére Zsófia is kézilabdás volt, szerepelt nemzeti csapatunkban, játszott a Fradiban, a Vasasban, valamint légióskodott Spanyolországban, jelenleg a női válogatott technikai igazgatója.

Adódik a kérdés, hogy a Matyinak becézett vízipólós, miért nem a kézilabdát választotta sportágának. Mint kiderült, kisrác korában volt egy egészségügyi problémája, ezért az orvosok az úszást javasolták számára, és mint tudjuk, az úszókból lesznek a legjobb vízilabdások.

Matyi 2006-ban, 19 esztendősen a BVSC-ből került Szolnokra, még a legendás Damjanich Uszodában játszotta első OB I.-es meccsét, azóta már közel jár az 500. mérkőzéséhez.

A több poszton is bevethető játékos nyolc évvel később, 2014-ben eligazolt Szolnokról a BVSC-hez. Így kimaradt a Dózsa honi bajnoki és nemzetközi kupasikereiből.

– Azaz igazság, hogy 2014 nyarán lejárt a szerződésem a Dózsánál, és nem marasztaltak a vezetők, én pedig elfogadtam a BVSC ajánlatát – emlékszik vissza Pásztor. – Nem bántam meg, hiszen több lehetőséget kaptam játékra. A következő évadban már én voltam a gólkirály, közben meghívtak a válogatottba. Igaz, bajnoki címet nem nyertem, de sok időt tölthettem a vízben, minden meccsen igyekeztem odatenni magam. Óriási dolog, hogy bekerültem az olimpiai keretbe, 34 évesen tagja lehettem a tokiói olimpián bronzérmes válogatottnak. Talán mondani sem kell, hatalmas élmény volt az ötkarikás játékokon való szereplés, arról nem beszélve, hogy mindez jó eredménnyel is párosult. Sőt, azóta már kapom az olimpiai „nyugdíjat” is, hiszen már tavaly betöltöttem a 35. életévemet.

Aki figyeli a honi vízilabda történéseit, láthatja, hogy Pásztor Mátyás „nyugdíjas” létére, sokadvirágzását éli, mai is szép számmal lövi a gólokat, tizedik helyen áll a góllövőlistán, illetve egyik alapembere a harmadik helyen tanyázó Dózsának is.

– Tavaly nyáron szívesen jöttem vissza Szolnokra, örültem az invitálásnak, a következő szezon végéig szól a szerződésem a klubnál – folytatta a játékos. – Jó szellemű, fiatal, és ezzel együtt több rutintalan játékos is szerepel csapatunkban, de van bennük potenciál. Olykor hullámzó a játékunk, így a 17 bajnoki meccsünk közül volt, amelyik gyengébben sikerült, sajnos kikaptunk Szegeden, de mentségünkre legyen mondva, a BVSC-t oda-vissza, míg a Vasast hazai medencében győztük le. A legközelebbi találkozónk március 18-án lesz, a négy ponttal mögöttünk álló Honvéd otthonában. Tudjuk, hogy kemény csata vár ránk, a lényeg az hogy a mi kezünkben van sorsunk. A folytatásban is mindig a következő mérkőzésre, és nem utolsó sorban saját magunkra kell figyelnünk.

Mint írtuk, Pásztor Mátyás szerződése jövő nyárig él a szolnoki klubbal, de ezután sem akar elszakadni a vízilabdától. – Tavaly óta én vagyok a Ceglédi VSE vízilabda szakosztályának szakmai igazgatója, az OB I/B.-ben játszunk, első lépésként azt szeretnénk, hogy a továbbiakban is minél több helyi kötődésű fiatal szerepeljen soraikban.