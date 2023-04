Hétvégén a szolnoki B. Nagy Pál Sportcsarnokban rendeztek Utánpótlás Párbajtőr Vívóbajnokságot. A hivatalos szövetéségi versenyre – amely múlt péntektől vasárnapig három napon keresztül zajlott – 27 csapat 133 versenyzője nevezett egyéni versenyekre, de csapatbajnokságot is rendeztek. Az indulók között voltak a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola Vívó Szakosztályának tehetségei is, akik több korosztályban is dobogóra állhattak.

Szolnoki éremszerzők:

Első helyezett: Nagy Kornél, férfi kadett korcsoport, Huczek Hanna, Orbán Borka, Zérczi Izabella, Nemes Réka, lány gyerek korcsoport csapatverseny.

Második helyezett: Dékány Patrik, fiú újonc korcsoport, és fiú serdülő korcsoport.

Harmadik helyezett: Dékány Máté, fiú törpi korcsoport, Major Máté fiú törpi korcsoport (a versenyen nem rendeztek bronzmérkőzést – a szerk.).