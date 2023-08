Némileg meglepetésre kimaradt a magyar válogatott világbajnoki keretéből Rivasz-Tóth Norbert, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola sokszoros magyar bajnok, olimpikon gerelyhajítója. Mint írtuk, helyette a 19 éves Herczeg Györgyöt nevezték a vb-re – Herczeg legyőzte Rivasz-Tóthot az idei magyar bajnokságon, és 84,98 méterrel új magyar csúcsot dobott. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke a döntést úgy kommentálta, bízom benne, hogy egy jó döntés született, „és ez egy jókor jött motiváló pofon”.

– Norbinak nem sikerült bekerülnie a világranglistán az induláshoz szükséges legjobb 36-ba, és hozzá kell tenni, hogy Herczeg György be is jött Norbi elé a világranglistán – mondta ezzel kapcsolat Varga Lőrinc, Rivasz-Tóth edzője. A szakember emlékeztetett, vállműtét után nem sok gerelyhajító tud visszatérni az élmezőnybe, Norbinak viszont sikerült. – Szombaton utazik is Csehországba versenyezni, mostantól ugyanis már a jövő évi római Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára készülünk – mondta a szakember.