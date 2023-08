Rekordszámú, 63 magyar atléta indulhat a budapesti atlétikai világbajnokságon – jelentette be kedden Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A versenyzők közül 32-en szereztek indulási jogot a kvalifikációs lista alapján a vb-re, a rendező ország jogán pedig 31 megfelelő tudásszinttel rendelkező atlétát nevezhetett a MASZ, melyet a nemzetközi szövetség jóváhagyott.

A Gyulai által ismertetett lista szerint ott lesz a világbajnokságon Szilágyi Réka (Debreceni Sportcentrum). Az Európa-bajnoki negyedik helyezett gerelyhajító szolnoki kötődésű, korábban a Szolnoki MÁV-ban versenyzett. Ugyancsak szolnoki származású, és a Szolnoki MÁV SE versenyzőjeként is nyert magyar bajnokságot a sprinter Boros Bence (Nyíregyházi Sportcentrum), aki férfi 100 méteres síkfutásban egyéniben, és a váltó tagjaként is rajthoz állhat a vb-n. Négyszer 100-as női váltóban Kocsis Anna Luca (Szolnoki MÁV SE) is indul a világversenyen. Gyulai Miklós szerint a női váltónak esélye van akár magyar csúcsot futnia Budapesten.

Meglepetésre kimaradt a válogatottból Rivasz-Tóth Norbert, a Szolnoki Sportcentrum sokszoros magyar bajnok, olimpikon gerelyhajítója. Helyette a 19 éves Herczeg Györgyöt, nevezték a vb-re – Herczeg legyőzte Rivasz-Tóthot az idei magyar bajnokságon, és 84,98 méterrel új magyar csúcsot dobott. – Bízom benne, hogy egy jó döntés született, és ez egy jókor jött motiváló pofon – kommentálta a döntést Gyulai Miklós.