Zsúfolt lesz a következő évad minden szinten, hiszen jövő januárban Európa-bajnokságon, februárban világbajnokságon, majd júliusban az olimpián szállnak medencébe a pólósválogatottak. Mindez érinti a klubversenynaptárt is, hiszen december elejétől február végéig szünetelnek majd a bajnoki küzdelmek.

Ezért is már hétvégén, pénteken megkezdődnek a Magyar Kupa csatározásai, sőt, szeptember első hétvégéjén el is dől a szezon első trófeájának sorsra. A meccseket a szabad ég alatt, 25 méteres pályán rendezik meg három helyszínen, négy-négy együttes részvételével. Minden csoportból az első két helyezett jut tovább a következő hétvégi negyesdöntőbe. Kihagyja a csoportkört az elmúlt évad bajnoki és kupagyőztese, a Ferencváros, és a mindkét sorozatban ezüstérmes OSC, amelyek majd a negyeddöntőben kapcsolódnak be a küzdelmekbe.

A hatszoros magyar kupagyőztes Szolnoki Dózsa legénysége a C jelű négyesben a Vasas, a Pécs és a házigazda Szentes társaságában csobban medencébe.

– Sokat és keményen dolgoztunk a nyáron – mondta lapunknak, Hangay Zoltán, a Szolnok edzője – azt gondolom, hogy nem lesz gond az erőnléttel. Az augusztus végéig Máltán profiskodó Pásztor Matyi kivételével mindenki a fedélzeten. Az erős állományú Vasas a legesélyesebb a csoportgyőzelemre, mellette mi is tovább akarunk jutni, de nem lesz könnyű dolgunk, mert a Szentes és a Pécs is minden szinten erősödött a nyáron. A fővárosiakkal kezdünk pénteken, másnap viszont csupán három óra pihenőnk lesz két meccs között, erre tudatosan készültünk, bírnunk kell, és bírni is fogjuk erővel.

A C csoport programja

Péntek: PVSK–Szentes, 17.00, Szolnok–Vasas, 18.45.

Szombat: Vasas–Szentes, 10.00, PVSK–Szolnok, 11.45, Szentes–Szolnok, 16.00, Vasas–PVSK, 17.45.