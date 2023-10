Labdarúgás 59 perce

Első góljait és pontjait is megszerezte a Kétpó a Vármegye III.-ban

A Vármegye III. Kunság csoportban csak a Kétpó–Tiszaderzs meccsen esett gól, miután a Bánhalma–Tiszaszőlős és a Fanatic–Nagyiván is 0–0-val ért véget, a Kengyel pedig lemondta a Püspöki elleni mérkőzést. A Jászság csoportban 14 év után rendeztek először bajnoki találkozót Öcsödön, magabiztosan nyert a Rékas és az Újszász is, míg a Kisér a Szentandrást legyőzve gyűjtötte be a három pontot. A Jászság csoportban a Jákóhalma, a Kunságban a Berekfürdő volt a szabadnapos a hetedik fordulóban.

Kovács Levente Kovács Levente

A lila mezes Jászszentandrás pont nélkül távozott a Jászkisér otthonából Fotó: Pesti József

Jászság csoport Zagyvarékas–Kőtelek 6–1 (2–1) Gólszerzők: Fekete G. (12.), Ábel P. (16., 51., 72.), Serbán (59.), Pető M. (60.), ill. Kónya (22.). Jászkisér–Jászszentandrás 1–0 (1–0) Gólszerző: Lakatos Z. (38.). Jászágó–Újszász 0–5 (0–2) Gólszerzők: Mérész (32.), Nagy S. (34.), Csobai (59.), Kaló (75.), Virág (80.). Öcsöd–Cibakháza 1–2 (0–2) Gólszerzők: Erős (61.), ill. Máté-Fazakas (21., 45.). Kunság csoport Bánhalma–Tiszaszőlős 0–0 Szolnok Fanatic–Nagyiván 0–0 Kétpó–Tiszaderzs 6–0 (3–0) Gólszerzők: Kálnai K. (1., 49., 56.), Kálnai Zs. (20.), Berecz (24., 66. – mindkettőt tizenegyesből). Kiállítva: Vadász Zs. (64.), Csonka (78.) – mindketten Tiszaderzs. Tiszapüspöki–Kengyel 3–0 (Elmaradt)

