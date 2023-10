NB III., Dél-Keleti csoport

Vasárnap, 15.00

ESMTK–Szolnoki MÁV FC

Jelenlegi második helyezése ellenére kissé rapszodikus teljesítményt nyújt az ESMTK gárdája. Egy viszonylag gyengébb kezdést fölényes sikerek követték, majd vereséget szenvedtek Martfűn, utóbbi három meccsüket pedig ismét simán nyerték. A Békéscsaba után a legtöbb gólt szerezték, átlagban hármat lőve ellenfeleik hálójába. A Szolnok mezőnybeli játékában különösebb kivetnivaló nincs, a kapu előtt azonban továbbra is határozatlanok. Edzőjük, Horváth Csaba is úgy fogalmazott a Pénzügyőr elleni hazai mérkőzésük (1–1) után, hogy amíg a legnagyobb ziccereiket sem tudják értékesíteni, nem várhatnak győzelmet. A recept adott, be kell rúgni a helyzeteket, hiszen elkelnének az újabb pontok a Tisza-partiak háza táján.