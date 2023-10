Egy rövidzárlat miatt úszott el a győzelem

A kihagyott helyzetek a második félidő huszadik másodpercében bosszulták meg magukat, a MÁV védelme mögé emelt labdát Bartos értékesítette. Az öltözőben ragadt hazai gárda futballistái úgy öt perc elteltével ocsúdtak, s ott folytatták, ahol az első játékrészben abbahagyták. Negyed óra múltán Pelles már a kaput is eltalálta, majd a következő alkalommal Busa a hálóőrön is túljutott, de kisodródott és mellé lőtt. Továbbra is jó volt az iram, de nem bírtak egymással a felek - az edzők cserékkel igyekeztek frissíteni csapataikon. Kevés sikerrel, mert az eredmény már nem változott.

Horváth Csaba: Addig, míg száz százalékos ziccereinket sem tudjuk értékesíteni, nem várhatunk magunktól győzelmet.

Szolnoki MÁV FC–Pénzügyőr SE 1–1 (1–0)

Szolnok, 500 néző, vezette: Dobai János (Varga L., Juhász Sz.)

Szolnok: Csáki – KÓPIS, Kardos, Szabó R., Pinto – Lengyel B., TISZA, Pelles (Dósa Zs., 70.) – Barna V. (Dudok 79.), Busa, IVÁN M. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Busa (13.), ill. Bartos (46.) Kiállítva: Balázs B. (90+3.)