Ugyan még két forduló van hátra a 2023-as évből a megyei másodosztályban szereplő csapatok számára, de már most hétvégén eldőlhet, ki hajthatja téli álomra a fejét az első helyen. Szombaton a Besenyszög a Tiszaszentimrét fogadja, márpedig ez a két együttes karöltve halad a Vármegye II. élén. Jelenleg a utóbbiak vezetnek 27 ponttal, de ugyanennyi van vendéglátójának is. A Szentimre épp hétmeccses győzelmi szériában van, és ha legyőzik a szögieket, övék lehet az őszi elsőség. A Besenyszögnek pedig épp egy Szentimre elleni, 5–1-es vereség az egyedüli „szégyenfoltja” az idényben. Az újonc gárda kilenc mérkőzés óta veretlen, és bizonyára az is motoszkál bennük, hogy revansot vegyenek a szeptemberi zakóért.