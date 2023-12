Kihasználja a téli szünetet a megyei első osztályban szereplő Törökszentmiklósi FC csapata. A bajnokságban második helyen álló együttesnél ráadásul nem csak a gárda játékát igyekeznek csiszolni a holt idényben: a napokban fontos felújításoknak is a végére értek.

Mint a városi televízió beszámolójából kiderül, közel száz négyzetméternyi új öltözőrészt adtak át. Erdős László klubelnök arról számolt be, a fejlesztéssel három év munkája zárult le, és három helyiséggel – két vizesblokkal is ellátott öltözőhelyiséggel és egy irodával – bővült a TFC telepe. A beruházásra azért volt szükség, mert az egyesületnél sportoló gyerekek már csak szűkösen fértek el. Kiemelte, a felújítást helyi kötődésű vállalkozások végezték el. Hozzátette, következő lépésként a műfüves pályát is szeretnének, ám ehhez tao-támogatásra volna szükségük, amit jelenleg nem tudnak fogadni.