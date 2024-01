Már a csütörtöki Eb-nyitányon nehéz ellenféllel találkozik nemzeti csapatunk, amely a világbajnoki ezüstérmes görögökkel méri össze erejét. Emlékeztetőül, tavaly július 29-én a fukuokai vb döntőjében a mieink óriási izgalmakat követően ötméteres csatában győzték le a görögöket. Mindez egyben azt is jelentette, hogy a magyarok mellett a görögök is megszerezték az olimpiai kvótát. Épp ezért Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy döntött, hogy a kontinensviadalnak egy fiatalabb évjáratú együttessel vág neki.

– Ez a jelenlegi világ-, illetve Európa-bajnokság egy kihívás, nemcsak nekünk, hanem az összes válogatott számára. Ebben a kérdésben mi azt a megoldást találtuk a legjobbnak, hogy fiatalabb kerettel utazunk az Eb-re, ezzel pedig lehetőséget adunk azoknak a fiatal játékosoknak, akik az elmúlt években utánpótlásszinten már letettek valamit az asztalra – mondta az M4 Sportnak Varga Zsolt, aki hozzátette, vannak elvárásai a fiatal csapattal szemben is, amely szerinte lépésről lépésre haladva a lehető legjobb játékkal akár meglepetést is okozhat.

Tehát hat junior-világbajnok, Gyapjas Viktor, Varga Vince, Vismeg Zsombor, Tátrai Dávid, Molnár Erik és Vigvári Vince került be a zágrábi csapatba. Az utóbbi két játékos ott volt a fukuokai vb-n aranyérmes együttesben is, ahogy az Eb-keretből még Fekete Gergő, Nagy Ádám, Pohl Zoltán és Vigvári Vendel, míg a rutinos center, Hárai Balázs 2013-ban nyert világbajnokságot. És akkor még nem említettük a szolnokiak saját nevelésű 21 éves jobbszélsőjét, Szeghalmi Zsombort, aki a Dózsával nyert bajnoki címet, Magyar- és Eurokupát, valamint U18-as vb-bronzérmes. Bányai Márk már négy éve véd Szolnokon, magyar bajnok és Eurokupa-győztes. Az ígéretes bekk, Vismeg második szezonját tölti a Dózsa soraiban, társaihoz hasonlóan ő is a jövő embere.

Visszatérve a lebonyolításra, a felnőttek között újdonságnak számító divíziós rendszert Vismegék ismerik a tavalyi U20-as világbajnokságról, vagyis felkészültek arra, hogy már a torna első hetében nehéz mérkőzéseket játszanak. A mieink tehát a B jelű négyesben szerepelnek, csütörtökön Görögországgal, szombaton Grúziával, hétfőn Olaszországgal találkoznak, és ha az első két hely valamelyikén végeznek, három pihenőnapot kapnak a negyeddöntő előtt.

A magyarok Eb-kerete KAPUSOK: Bányai Márk (Szolnok), Gyapjas Viktor (BVSC). MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Burián Gergely (Vasas), Fekete Gergő (FTC), Hárai Balázs (OSC), Kovács Péter (BVSC), Molnár Erik, Nagy Ádám, Pohl Zoltán (mindhárom: FTC), Szeghalmi Zsombor (Szolnok), Tátrai Dávid (BVSC), Varga Vince, Vigvári Vendel (mindkettő: FTC), Vigvári Vince (OSC), Vismeg Zsombor (Szolnok).

Az Eb programja, B-csoport (Zágráb)

Január 4., csütörtök: Magyar­ország–Görögország (tv: M4 Sport), 19.00.

Január 6., szombat: Magyarország–Grúzia (tv: M4 Sport), 17.00.

Január 8., hétfő: Magyar­ország–Olaszország (tv: Duna World), 19.00.

Január 12., péntek: negyeddöntők, 15.00.

Január 14., vasárnap: az 5–8. helyért, 15.00; elődöntő, 16.30.

Január 16., kedd: helyosztók és éremcsaták, 15.00.