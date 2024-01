– Milyen célkitűzésekkel várták a szezont?

– Tudtuk, hogy fiatal csapatunk van, így nem állítottunk fel komoly elvárásokat. Ismerve a mezőnyt, illetve a csapatok képességeit, így az első hat hely valamelyikét tűztük ki, szerencsére ezt sikerült teljesítenünk.

– Hogyan értékeli az őszi idényt?

– Nehezen indult, de a sorsolásunk sem könnyű. Az első három fordulóban két rangadót is játszottunk, ráadásul mindkettőt elveszítettük. Nem voltunk még ekkor összeállva rendesen, idő kellett, mire összerázódtunk. Ez sikerült is, utolsó tizenkét mérkőzésünkből tizenegyet megnyertünk, ráadásul egy hétmeccses győzelmi szériával zártuk le a félévet, ami szinte tökéletesnek mondható. Több nehéz ellenfelet is sikerült felülmúlnunk ebben az időszakban, mint például a Jászfényszarut, a Szajolt vagy a Jánoshidát.

– Mikor kezdték a felkészülést?

– Január 4-én kezdődött a közös munka, az első két hétben mindennap edzettünk, azóta heti négy tréning, meg két edzőmeccs a program. Fiatal keretünk van, ezért bírnia kell a játékosoknak ezt a tempót. Felkészülési meccsünk is van bőven, eddig legyőztük a Lurkó Focimániát 7–1-re, a Tápiószelét 2–0-ra, a Nagykátától viszont kikaptunk 5–1-re. Ezt követően játszunk január 31-én az Energia SC Gyöngyössel, majd február 3-án a Lőrincivel, 7-én a Heréd csapatával, 10-én pedig a Jánoshidával találkozunk. Összességében nincs okom a panaszra, a játékosok alázattal és fegyelmezetten edzenek. Sajnos múlt hét szerdán csapatkapitányunk, Palcsó Martin megsérült, és az első három bajnoki mérkőzést biztosan ki kell majd hagynia.

– Történtek változások a keretben télen?

– Igen, távozott a csapattól Gerevics István, Majoros Zoltán, illetve Fajkó Ákos is. Visszatért viszont a csapathoz László Krisztián, aki az NB III.-ban kapitánya volt az együttesnek, nyáron viszont felfüggesztette karrierjét. Mellette várhatóan Németh Norbert is érkezik, már csak a Jászfényszaru engedélyére várunk, de már elköszönt klubjától, és nálunk kezdte a felkészülést. Így két rutinos játékossal bővült a keret, akik nagy segítséget nyújthatnak a fiataloknak.

– Milyen célokkal vágnak neki a tavasznak?

– Az első ötben ott kell lennünk, jó lenne a dobogót is elérni, de nem dőlünk a kardunkba, ha nem sikerül. Ezzel a szezonnal szeretnénk megalapozni a következő idényt, ahol egyértelműen a feljutás lesz a célunk. Idén még szeretnénk javulni a védekezésben, illetve a koncentrációban. Többször előfordult, hogy vezettünk két-három góllal, és alábbhagyott a figyelem, ezekből pedig könnyű gólokat kaptunk. Ez betudható annak is, hogy fiatal csapatunk van, elsősorban az a legfontosabb, hogy tapasztalatot gyűjtsenek a játékosok.