A magyar cselgáncsozók közül többen is éremmel távoztak a versenyzők közül, Gyertyás Róza az 52, Gercsák Szabina pedig a 70 kilogrammosok között szerzett bronzérmet.

Szintén felállhatott a dobogó legalsó fokára a szolnoki Özbas Szofi, aki kazah, semleges színekben versenyző orosz, majd kubai ellenfelét is legyőzve jutott be a legjobb négy közé. Az elődöntőben kikapott a kanadai Catherine Beauche­min-Pinardtól, a bronz­meccsen viszont felülmúlta az izraeli Gili Sharirt, így a harmadik helyen zárt.

A férfiak között a 90 kg-os súlycsoportban két magyar versenyző is indult, a szolnoki Gőz Roland a brazil Giovani Ferreirát még legyőzte, a holland Noel Van T End viszont a végállomást jelentette számára a bakui viadalon. Gőz klubtársa, a szintén MTK-nál versenyző Tóth Krisztián viszont remekelt, tádzsik, brazil és orosz riválisával szemben is nyerni tudott, az elődöntőben pedig a francia Alexis Mathieu ellen is győzött. Az aranyérmet azonban nem sikerült megszereznie, miután a fináléban kikapott az azeri Murad Fatiyevtől, így második lett