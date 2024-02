Karcagi SE–Crisul Oradea 1–2

Karcagi gólszerző: Constantinescu.

Erős ellenféllel csapott össze a Karcag együttese a hétvégén. Bár a szerdai, Kecskemét II. elleni találkozóhoz hasonlóan ezúttal is vereséget szenvedtek, ez a meccs rengeteg tanulsággal szolgált és azt is megmutatta, hogy három nap alatt is előrébb lehet lépni. A jó iramú és színvonalú mérkőzésen egyértelműen látszott a fiúkon a fejlődés, játékban és kondíció terén is többet láthattunk a korábbiaknál. A nagyváradi együttes ellen ez ugyan eredményességben még nem jelentkezett, de megmutatta, hogy milyen erényekre van szükség ahhoz, hogy a tavaszi szezonban feljebb lépjen a nagykunsági gárda és valóban elérje célját, megközelítse a dobogós helyezéseket.

Varga Attila: – Kifejezetten szervezett volt ma a játékunk, az építkező fázisban már jól teljesítettük, a befejezéseken kell még sokat dolgoznunk. Ellenfelünk azzal nyert, hogy jobban használta ki helyzeteit.