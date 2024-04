A Terence Hill által megformált legendás olasz atya, Don Camillo óta tudjuk, hogy a papok is szeretik a focit. Sőt! Tudták, hogy léteznek katolikus papokból álló válogatottak is? A magyar csapat például nem kispályás társaság, vagyis a közelmúltbéli albániai Európa Kupán az volt: teremfociban, vagy ha úgy tetszik, futsalban bizonyítottak isten magyar szolgái.

Nagykunsági tagja is volt a csapatnak

Ráadásul a csapatban egy nagykunsági tag is helyet kapott: Veress Zoltán karcagi plébánosra csatárként számítottak a meggypiros mezben játszó válogatottnál. A fiatalként ökölvívóként is bizonyított, rendkívül sportos atya meg is hálálta a bizalmat, és Szerbia ellen két gólt is szerzett!

Veress Zoltán az első sorban, az 5-es számú mezben

Forrás: Beküldött fotó

Na de kezdjük az elején! Elsőként arra kértük Veress Zoltánt, hogy meséljen arról, mi fán terem a papok Európa-bajnoksága.

Gyorsan kinőtte magát a bajnokságuk

– Kezdetben csak hét-nyolc csapat indult ezen a bajnokságon, de gyorsan kinőtte magát, idén már tizennyolc ország papválogatottja volt ott az Európa Kupán – kezdte hírportálunknak a környék „legsportosabb” plébánosa.

Azt is megtudtuk a tavaly Karcagra került atyától, hogy bár szeretnek egymás mellett játszani, a felkészülés során az edzéseket mindenki otthon, a saját csapatában végzi.

Két közeli gólt is vágott Szerbiának

– A nagy mérkőzések előtt van lehetőség pár közös edzésre jeles szakemberek irányításával. Erre ezúttal is nagy szükség volt, ugyanis az albániai mérkőzések nagyon keménynek bizonyultak, Lengyelország, Horvátország és Portugália csapatai mellett mindig nehéz dobogóra kerülni. Ezúttal a horvátok győztek. A középdöntőben velük játszottunk, 2-1 volt az állás, de amikor befújtak egy büntetőt, akkor mi szétestünk, így kikaptunk – mesélte a címzetes esperes.

A Karcagon több öregfiúk csapatban is futballozó plébános arról is beszámolt, hogy középcsatárként a szerb válogatottnak rúgott két gólt, amire nagyon büszke. Góljait az alábbi videón lehet megnézni (aki nem akar teljes mérkőzéseket végignézni, az 1:59:00-nál, illetve 2:01:18-nál találja Veress Zoltán találatait).