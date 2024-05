– Örülök, hogy én is tudtam segíteni a csapatnak a borzasztóan sikerült első félidő után – folytatta Pongó. Mindenki nagyon összekapta magát, fókuszáltunk, egy picivel frissebbek is voltunk, mint a vetélytársunk, és egy kis szerencse is kellett a sikerünkhöz. Nagyon várjuk a hétfő esti mecset, ahol már Révész Ádámra is számíthatunk, aki péntek este a győzelmünk mellett kislánya születésének is örülhetett. Várhatóan telt ház előtt játszunk majd, és szurkolóinkkal együtt akarjuk kiharcolni a döntőbe jutást.