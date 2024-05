A 29. fordulót rendezik az NB III.-ban hétvégén.

Gránicz Patrikék (labdával) nagy lépést tehetnek a bennmaradás felé az NB III.-ban, ha nyernek Egerben

Fotó: MW-archív

NB III. Észak-Keleti csoport

Eger SE (9.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (12.)

Vasárnap, 17.00

Az utóbbi nyolc mérkőzésén több pontot gyűjtött a Tiszafüred együttese, mint az előtte lévő húsz találkozón összesen. A korábban még a tizenötödik helyen szerénykedő gárda a listavezető Putnok elleni idegenbeli bravúros győzelmével került el a kieső helyről, a Cigánd legyűrésével pedig újabb lépést tett célja elérése felé. Nem nyugodhat meg azonban a Füred, hiszen legalább egy sikerre minden bizonnyal szüksége lesz. Az sem könnyíti meg helyzetét, hogy a hátralevő két találkozóját idegenben vívja, ám formája alapján van esélye a középmezőnyben tanyázó Eger otthonában. Hiányos kerettel vág neki az együttes azonban az útnak, hiszen Aranyos Mózes, Ballók Bence és a kapus Tajti Bence is sérüléssel bajlódik.

Karcagi SE (7.) –Kisvárda II. (4.), 17.00

Vasárnap, 17.00

A Karcag öt mérkőzés óta veretlen, ám az is tény, hogy többnyire a kiesés ellen hadakozó együttesekkel szemben érte el sikereit. Ettől függetlenül formája egyértelműen felfelé ível, a legutóbbi győzelmét pedig egyértelműen a szív diadalának minősítette Varga Attila vezetőedző. Mostani ellenfele a Kisvárda második csapata a huszonegyedik fordulóban még vezette a tabellát, ám több mint egy hónapja nem nyert mérkőzést. Jelenleg már csak a negyedik, a leszálló ágban lévő szabolcsiak ellen a Karcagnak van keresnivalója. Csiki Norbert sárga lapos eltiltása miatt nem lehet ezúttal csapata segítségére.

NB III. Dél-Keleti csoport

Szolnoki MÁV FC (5.)–Szeged-Csanád GA II. (14.)

Vasárnap, 17.00

A tavaszi szezonban sikert sikerre halmozó Szolnok kissé megtorpant. A már bajnok Békéscsaba elleni mérkőzésen szépen helytállt, de vereséget szenvedett együttes és mintha kijátszotta volna utolsó ütőlapját is a listavezető ellen – a kecskeméti több gólos veresége legalábbis erre enged következtetni. Nem keseregnek azonban a Tisza-partiaknál a múlton, hiszen a hátralevő két találkozójuk győzelemmel kecsegtet. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia második csapatát ki is ejthetik, ha megverik, majd a következő hétvégén Füzesgyarmaton is a MÁV a favorit a már búcsúzó békésiek ellenében. Tisza Kálmán sárga lapos eltiltását tölti, helyette Demeter Viktor vagy Sitku László kaphat helyet a kezdőben.

Monor SE (8.)–Martfűi LSE (9.)

Vasárnap, 17.00

Ugyan két fordulóval a vége előtt csak egy hely választja el a csapatokat egymástól, a helyzetük mégis teljesen más. A Martfű tavasszal jóformán végig a bennmaradásért küzdött, míg ellenfele ez idő alatt a középmezőnyben tanyázott. A két csapat közti nyolc pont különbség nem számottevő, az NB III-as tagságát a legutóbbi, Pénzügyőr elleni sikerével meghosszabbító tiszazugi gárda már felszabadultan játszhat Monoron. Ez a tény háromesélyessé teszi a találkozót, és mivel Koncz Zsolt csapata továbbra is szeretné a maximumot kihozni magából, és győzelemre tör idegenben is.

Mind a négy csapat vasárnap 17 órakor kezdi mérkőzését.