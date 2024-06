A nyári felkészülés alatt öt szolnoki játékos is csatlakozott a Ceglédi VSE keretéhez, ez pedig már akkor előrevetítette a jó szereplés reményét. Az erősítésként érkező vízilabdázók beilleszkedéséhez azonban több idő kellett a vártnál, így a tavaszi küzdelmeket a hatodik helyen telelve várta az együttes.

A Ceglédi VSE védekezése átlagon felüli volt az egész szezonban

Forrás: Ceglédi Vízilabda

Első találkozóján meglehetősen tartalékos kerettel még sima vereséget szenvedett hazai környezetben az angyalföldi sportiskolások ellen, utána azonban, zsinórban megnyert kilenc mérkőzéssel a hátuk mögött már stabil dobogósnak érezhették magukat Sűrű Dezső játékosai. A közvetlen hajrá előtt még az aranyérem megszerzése sem volt elképzelhetetlen, de aztán jött a nagyon szerencsétlen OSC második csapata elleni idegenbeli meccs, amelyet négy gólos előnyről buktak el a hajrában. A peches vereség rányomta bélyegét a hátralevő két találkozóra is, melyeken előbb otthon a Debrecen ellen, majd Pécsett is vereséget szenvedett a gárda – utóbbi pofon pedig a mecseki gárdát segítette a dobogóra.

Sűrű Dezső elégedett a Ceglédi VSE eredményével

A tréner is nagyon sajnálta az utolsó három mérkőzésüket, de a kiegyenlített bajnokságban ez a forgatókönyv is benne volt a pakliban.

– Véleményem szerint a Debrecen megérdemelten nyerte meg a bajnokságot még úgy is, hogy pár fordulóval a vége előtt az ötödik helyen várta a hajrát. Bennünket is simán legyőzték az utolsó előtti körben, cseppnyi esélyt sem hagyva a helytállásra – értékelt Sűrű Dezső vezetőedző.

– Összességében azért elégedett csapata teljesítményével?

– Igen, különösen az otthoni szereplésünkkel, hiszen két vereség és egy döntetlen mellett valamennyi ellenfelünket legyőztük. A védekezésünk átlagon felüli volt, a góllövéssel álltunk többször is hadilábon, különösen a kapás oldalon.

– Milyen változások várhatók a jövőben?

– Reményeim szerint a csapat tagjainak nagy része velünk marad, de mások is szeretnének Cegléden játszani, ami örömmel tölt el engem is. Csakúgy mint az, hogy ifjúsági csapatunk az országos A/2-es bajnokságban bronzérmet szerzett, ami a felnőttekkel tartott közös edzéseinknek is köszönhető.