A végletekig kiélezett csatát vívtak az alsóházi csapatok a kiesés elkerüléséért a vármegye I.-ben. Az utolsó forduló előtt egyedül a Kunhegyes helyzete volt biztos, ennek ellenére mégis Rózsa István együttese volt, amely nyerni tudott a zárókörben, ráadásul pont a Tiszagyendát győzte le 6–0. Ez, mint utóbb értékesebb siker volt a vártnál, ugyanis előrelépett a tabellán a KESE a 15. helyre, ami a Tiszaföldvár feljutása miatt bennmaradást érhet.

A fehér mezes Cserkeszőlői SE nagy eséllyel a vármegye I. egyedüli kiesője

Fotó: Nagy Balázs



14. hely: Tiszagyendai KSK

A Tiszagyenda a kieső helyen telelt (15.), játéka viszont bizakodásra adott okot, többször is szoros eredményeket értek el ősszel az élmezőny csapataival (3–2-es vereség a Törökszentmiklóstól, 2–2 a Jánoshida ellen), emellett pedig hatot lőttek a Tószegnek (6–1). Abban viszont Boros Tibor edző is biztos volt, hogy ennél több kell tavasszal együttesétől, hiszen könnyen megüthetik a bokájukat. A javulás viszont nem jött el, csak a Rákóczifalvát (5–1) és a Cserkeszőlőt (4–2) győzték le, a maradék tizenhárom meccsen pedig egyaránt vereséget szenvedtek Rézsó Gáborék. Sőt, köztük többször nagy pofonba is beleszaladtak: a Jászberénytől 9–0-ra, a Szajoltól 7–1-re, a Mezőtúrtól, a Jánoshidától és a Kunhegyestől 6–0-ra, a Tiszaföldvártól pedig 5–0-ra kaptak ki. Azonban ez is elég volt ahhoz, hogy benn maradjon az együttes, igaz, csak a gólkülönbségen múlott, hogy elkerülte a kiesést.

15. hely: Kunhegyes ESE

Zsinórban tizenhárom vereséggel kezdte a szezont a Kunhegyes, majd az őszi utolsó két fordulót megnyerte, de így is sereghajtóként telelt. Így nagy javulásra volt szükség Rózsa István csapatától a kiesés elkerülése érdekében. Tavasszal az első hat mérkőzésen azonban kikaptak a nagykunságiak, majd legyőzték a Kunszentmártont (3–1) és ikszeltek a Cserkeszőlővel (1–1). Ez viszont még mindig kevés volt a bennmaradáshoz, de az utolsó két fordulóban ismét pontokkal zártak (Tószeg ellen 1–1, Tiszagyendával szemben 6–0), így az utolsó előtti helyen végzett a KESE. Ez önmagában nem elég a kiesés elkerüléséhez, azonban a Tiszaföldvár feljutása miatt könnyen elképzelhető, hogy mégsem kell búcsúznia a vármegye I.-től, amennyiben a kunhegyesiek is vállalják az indulást.