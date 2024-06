A Jánoshida, a Kisújszállás és a Tószeg bebetonozta magát a vármegye I. középmezőnyébe. Az alattuk helyezkedő csapatoknak viszont a fő célja a kiesés elkerülése volt, amelyek előbb-utóbb mindenki bebiztosított magának még az utolsó fordulók előtt.

A kék mezes Rákóczifalva SE tavasszal zsinórban tizenegyszer kikapott, mégsem kellett aggódnia a kiesés miatt a vármegye I.-ben

Fotó: Mészáros János

7. hely: Jánoshida SE

A Jánoshida tavasszal tökéletesen megismételte azt a teljesítményt, amelyet nyújtott ősszel. Pontosan ugyanannyi győzelmet, döntetlent és vereséget gyűjtött, mint amennyit az első félévben is. Antal Gábor együttese egyedül a Szajol elleni győzelmével (5–2) okozott meglepetést, ezenkívül többnyire papírforma-eredmények születtek, kikaptak az előttük állóktól és legyőzték a mögöttük helyezkedőket. Balla Zalán személyében egy meghatározó játékos távozott a csapattól télen, míg Veréb Viktor érkezett a jászságiakhoz, aki hamar alapemberré vált. A keret mélysége nem változott, ami talán a Hida egyik legnagyobb hiányossága, így a hetedik hellyel kellett beérnie.

8. hely: Kisújszállási SE

A pályafelújítások miatt ősszel csak idegenben lépett pályára a Kisújszállás, amely ráadásul nyáron megfiatalodott. Ez meg is látszott az eredményeken, félévkor ugyanis csupán a 14. helyen állt az együttes. Tavaszra viszont óriási fejlődésen ment át a csapat, az érkezők (Balázs Gergely, Horváth Bence, Kisari Tibor) lendítettek a játékon, illetve az is jót tett, hogy csak hazai pályán játszottak a kisújiak. Emellett Oros Péter teljesítménye is feljavult, a 23 éves támadó 19 gólt szerzett a második félévben. Legyőzték a Jászfényszarut (1–0) és a Jászberényt (6–4) az élmezőnyből, de egyszer sem léptek pályára esélytelenként tavasszal, ami biztató lehet a következő idényt tekintve.

9. hely: Tószeg KSE

Pocsékul kezdte az idényt a Tószeg (első öt meccsét elvesztette), majd az edzőváltást követően feljavult a csapat játéka. Az őszt a kilencedik helyen zárta Urbán-Szabó Viktor együttese, amely a szezon végére is megtartotta pozícióját. A tószegiek tisztességesen helytálltak, meccseik közel felét megnyerték (15/7) tavasszal, köztük a Törökszentmiklós ellen magabiztos sikert arattak (3–0). Úgy néz ki, hogy a Kunhegyes volt a mumusuk ebben a szezonban, ugyanis ősszel 5–4-re kikaptak, tavasszal pedig 1–1-et játszottak. Ezek a pontok pedig hiányoztak ahhoz, hogy előrébb végezzenek a tabellán.