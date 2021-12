Nyilvánosságra kerültek azok a tervdokumentumok, amik egyértelműen bizonyítják, hogy a baloldal beépítette volna a III. kerületi Mocsárosdűlőt - értesült a bennfentes.net. A Karácsony Gergely vezette főváros korábban tagadta, hogy be akarták építeni a zöld területet.

Mocsárosdűlő területe az egyik legnagyobb, jelentős fejlesztési potenciállal is rendelkező fővárosi tulajdonú terület. A fejlesztési területen belül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi összesen 92,1 hektár terület (104 db ingatlan), amely összességében a fejlesztési terület 76,1 százalékát adja.

Múlt héten pénteken újabb leleplező videót hozott nyilvánosságra Anonymus, amelyből az derül ki, hogy a fővárosi önkormányzat a Városháza eladása mellett egy másik gigaprojekt iránt is elkötelezett.

A hangfelvételen a III. kerületi Mocsárosdűlő beépítéséről van szó. Arról az észak-budai telekegyüttesről, amelyen tervezett erdők mellett védett és védelemre érdemes természeti területek is vannak. A látszólag a környezetvédelem mellett kardoskodó Karácsony Gergely és köre ennek az értékes területnek az egy részét is eladná. Az egyeztetésről szóló hanganyag bemutatása előtt Anonymus felhívja a figyelmet Szabó Tímea egyik korábbi videójára, amelyen a Párbeszéd társelnöke arról beszélt, hogy megmentették a Mocsárosdűlőt, oda semmit sem lehet építeni.

Csakhogy ez a hangfelvétel további részei szerint egyszerűen nem igaz.

Az üzletemberek arról érdeklődtek, hogy építési szempontból milyen övezet jön létre a Mocsárosdűlőre tervezett fejlesztéssel, Barts pedig rugalmasnak mutatkozott.

A beszélgetésben elhangzottak alapján úgy tűnik, mintha a felek az elkészült látványterveket vagy egy térképet nézegetnének, a vagyonkezelő vezetője pedig bemutatja, hogy hol lennének az irodák, hol a lakóházak és hol van a vasútállomás. Barts kiemelte, "a terület árazása folyamatban van".

A BENNFENTES.net megszerezte azt a fővárosi tanulmánytervet, amit Barts, a Vagyonkezelő vezetője a befektetőknek mutatott be. A dokumentumból egyértelmű, hogy A, B, C verziói vannak a Mocsárosdűlő egy részének beépítésére, és a tanulmány úgy hivatkozik a területre, mint a főváros utolsó, nagy, egybefüggő területére, ahová lakó- és irodafunkciókat is lehet fejleszteni.

Az 'A' terv látképe Forrás: bennfentes.hu

A 'B' terv látképe Forrás: bennfentes.hu

A 'C' terv látképe Forrás: bennfentes.hu