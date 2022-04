Elindult a Ficsak Családi TudásTár, amely több mint harminc írásos és videós anyaggal, több mint tizenöt szakértővel, havonta élő, online előadásokkal segíti a családokat többek között a gyermeknevelésben és a jövőtervezésben - közölte a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) kedden az MTI-vel.

A szervezet közleménye szerint a tudástár célja, hogy a felhasználók megbízható, hiteles információkhoz jussanak a családi élettel és a gyermekek fejlődésével kapcsolatban, az édesanyák pedig női létük, testi-lelki egészségük építéséhez is szakértői segítséget kaphassanak.

A tudástárba elismert, tapasztalt szakértők - például diabetológus, gyermekorvos, logopédius, meseterápiás csoportvezető, óvodapegdagógus, pénzügyi szakértő, pszichopedagógus, szociálpedagógus, védőnő - által írt anyagok kerülnek fel - írták.

Hozzátették: a tudástárhoz - amelynek eddig csaknem ezer felhasználója van - szombatig lehet csatlakozni a https://csaladitudastar.hu/csatlakozz honlapon ingyenesen, azután legközelebb ősszel lehet majd újra jelentkezni.

Tudatták azt is: szerdán online konferencián mutatják be, milyen témák érhetők el a folyamatosan bővülő Családi TudásTár oldalán, és az érdeklődők megismerhetik az anyagokat készítő szakembereket is.

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a https://csaladitudastar.hu/bemutato-konferencia/ oldalon lehet megtenni - olvasható a közleményben.