Az FKF Zrt.-nél a fizetésemelések elmaradása mellett nagy botrányt okozott az is, hogy egyes munkavállalók azt a megbízást kapták, figyeljék meg a szemétszállítókat, miként végzik a munkájukat. Információk szerint most ezek a dolgozók is megkapják az egyszeri pluszjuttatást a Karácsony Gergely-féle fővárosi vezetés döntése értelmében.