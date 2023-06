A késő nyolcvanas években, a szocializmus végóráiban egy osztrák kapcsolatokkal rendelkező importvállalat, a CONTREX munkatársa volt Karácsony Gergely pénztárnoka, Perjés Gábor. Karácsony párttársa ezt megelőzően, a nyolcvanas évek első felében Afrikában, egész pontosan Angolában és Mozambikban ápolta az „internacionalista kapcsolatokat” – hogy a Népszabadság egy róla is szóló cikkét idézzük –, a TESCO maputói irodáját vezette.

„Bölcsész és külkereskedelmi végzettséggel rendelkezem, angolul és portugálul is jól beszélek, korábban pedig több gépjármű-kereskedelmi cégben töltöttem be vezető tisztséget” – mutatkozott be a II. kerület honlapján képviselőként Perjés, aki valamiért nem részletezte ezen életrajzában afrikai éveit. Érdemes megjegyezni, hogy Angola és Mozambik egykor egyaránt portugál gyarmat volt, így adódhat az említett nyelvtudás.

Perjés aztán 1987-től a CONTREX nevű cégnél folytatta pályafutását, Mitsubishi gépjárműveket importált Magyarországra. A Délmagyarország 1989. november 13-ai számában a mai botrány fényében pikáns kérdést kapott a riportertől: „Hogyan lesz ebből a schillingből forint?”

A ma már inkább euróval és fonttal bűvészkedő Perjés így válaszolt: „Durván 7,5-szeres forintszorzóval számolunk. Ebben akkor már benne van a külkereskedelmi jutalék és a vám is.”

1991-ben „Mitsubishi-főnökként” nyilatkozott Perjés, ismét feltűnően sokat foglalkozva a pénzváltásokkal, ráadásul külön kitért arra, hogy egy idő után „már a valuta eredetét sem firtatták”.

Ahogy fogalmazott: „A kereslet egyébként a magyar fizetőképes felvevőpiac kitűnő barométere. Míg éltek a magas vámok és csak valutáért lehetett autót eladni, elsősorban külszolgálatosok és diplomaták vették a Mitsubishiket. A nagy fordulat 1989-ben következett be, amikor lecsökkent a vám és már a valuta eredetét se firtatták”.