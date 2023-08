A tartózkodási idő megszegése súlyos következményekkel jár az Egyesült Államokban. Ha valaki a számára kijelölt időn belül nem hagyja el az országot, annak javasolt ezt minél előbb megtenni, az enyhébb következmények érdekében – írja a Világgazdaság.

Az ESTA beutazási engedély korábban a jóváhagyástól számított két évig volt érvényes, de az új korlátozások értelmében már csak egy év az érvényességi ideje.

Az Egyesült Államokban a hatóságok különösen szigorúan lépnek fel az illegális belépőkkel szemben.

A hagyományos eljárás szerint ha valaki illegálisan tartózkodik az USA-ban, egy–három hónapos idegenrendészeti őrizetre számíthat, amelyet fogdában vagy börtönben kell letöltenie.

Az utazók 2023. július 30-án átsétálnak a Denveri nemzetközi repülőtéren (DEN) Denverben, Colorado államban

Fotó: Daniel Slim / Forrás: AFP

Ezt követően a bírósági eljárás az illető kiutasításával, majd kitoloncolásával ér véget.

A legfrissebb szabályok értelmében azok a magyar állampolgárok, akik Magyarország határain kívül születtek, kizárólag vízumkérelem benyújtásával kaphatnak beutazási engedélyt az USA-ba.

Az, hogy valaki rendelkezik ESTA beutazási engedéllyel vagy érvényes vízummal, még nem jelenti azt, hogy be is léphet az Egyesült Államokba. A határ átlépését minden estben az amerikai határőrség engedélyezi, tehát minden szükséges dokumentum melletti is visszafordíthatnak bárkit a határon. Az engedéllyel együtt a végleges tartózkodási időt is a határőrség szabja meg.

A határon a hatóság ellenőrizheti az oda-vissza szóló repülőjegyet, a szállásfoglalást, a megfelelő anyagi fedezetet és ezenkívül bármi mást is. Kivizsgálhatják az utazó szándékát, vagyis hogy a vízumban vagy az engedélyben szereplő utazási célnak megfelelő tervei vannak-e az illetőnek. Gyanú esetén a belépést megtagadhatják, az utazót őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják.

A teljes cikk ITT olvasható.