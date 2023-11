Nézzük részletesen, mit tartalmaz az a 11 kérdés, amely a nemzeti konzultációs kérdőívekkel legkésőbb karácsonyig minden magyar háztartásba eljut!

Rezsitámogatás

A rezsicsökkentés 2013-as bevezetése óta az Európai Bizottság több alkalommal is kísérletet tett arra, hogy a magyar családok életét alapvetően megkönnyítő kedvezmény felszámolására kényszerítse a kormányt. Brüsszel most is azt akarja elérni, hogy töröljük el a rezsitámogatást. Állásfoglalásukban azt írják, hogy „az energiatámogatási intézkedéseket fokozatosan meg kell szüntetni”.

– Egy olyan intézkedést akarnak eltörölni, amely havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a magyar családok energiaszámláit – emlékeztet a kabinet.

A konzultáció első kérdésében tehát állást foglalhatnak a résztvevők a rezsitámogatás fenntartása mellett – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Kamatstop

Az unió központjában nem nézik jó szemmel azt sem, hogy a magyar kormány védelmet nyújt az embereknek a háború következtében elszabaduló inflációval együtt többszörösére emelkedett banki kamatokkal szemben.

A kamatstop bevezetése 300 ezer családot és csaknem 30 ezer vállalkozást érint kedvezően, Brüsszel azonban az úgynevezett országspecifikus ajánlásokban egyértelművé tette, hogy el akarja törölni ezt az intézkedést.