Megszólalt Arató András: Találhattam volna szerencsésebb hasonlatot

Arató András a 444-nek szólalt meg az esetről, elmondása szerint „pár perc” után a „Bútorok cseréje” címre változtattak. Az első cím „kis figyelmetlenség” következtében került ki egyáltalán, mivel

a szerző állítása szerint már korábban kitalálta a második verziót.

A portálnak Arató úgy fogalmazott: most már belátja, hogy nem volt szerencsés” a megfogalmazás, tartalmilag most is egyetért azzal, amit leírt. „Aki nem a propagandamédiában dolgozik, az tudja, hogy a két nő leváltásával semmi sem változik a rendszerben – fejtegette a Klubrádió tulajdonosa - adta hírül a Mandiner.

Törölte Arató András botrányos véleménycikkét a Klubrádió

A Klubrádió vezetősége úgy tűnik, belátta, hogy Arató András a botrányos publicisztikájával túl messzire ment, ugyanis a címváltoztatás után végül törölték oldalukról a véleménycikket - írja a Magyar Nemzet.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfőn „Kurvák cseréje” címmel jelent meg a rádió honlapján egy, az Arató András által jegyzett cikk. Bár később változtattak és „Bútorok cseréje” lett az új elnevezés, a Google keresője továbbra is az eredeti, obszcén verziót adja ki.

A Magyar Nemzet arra volt kíváncsi, hogy

a szerző, valamint a főszerkesztő Hardy Mihály vállalják-e a felelősséget és lemondanak-e a portálnál betöltött vezető tisztségeikről.

A lap azt a kérdést is feltette, hogy milyen formában kívánják megkövetni a sértetteket, akik egyike a jelenleg is hivatalban lévő köztársasági elnök. Válasz egyelőre nem érkezett.