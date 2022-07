A tökéletes vizes helyszín kiválasztása gyerek és felnőtt szemmel

Egy egész családos vizes vakáció megszervezésének nulladik lépése a helyszín kiválasztása. Bár ez az összes típusú nyaralásról ugyanúgy elmondható, de ebben az esetben más szempontokat célszerű követni.

Fontos lehet a víz típusa - miszerint tó, tenger vagy folyó mellé utazunk -, de az is, hogy a nyaralás elsődleges célja az aktív vagy passzív pihenés. Ezen a ponton pedig a családtagok személyes preferenciái is bejönnek a képbe, hiszen az üdülésnek épp az a lényege, hogy a szülőknek és a gyerekeknek is kellő feltöltődést biztosítson.

Sokan azt gondolják, hogy széleskörű szolgáltatásokért és sokszínű programokért mindenképp el kell hagyni az ország határait, de ez hatalmas tévedés. Ma már a magyarországi fürdőtavak is rengeteg igényt kiszolgálnak, legyen szó gyógyfürdőzésről, wakeboardozásról, vízibiciklizésről vagy csak egyszerű pancsolásról.

Megfelelő védelem a család minden tagjának

Miután már tudni lehet a célállomás körülményeit, végig kell gondolni, hogy milyen fontos holmi hiányzik ahhoz, hogy maradéktalanul élvezni lehessen a vízparti nyaralás perceit. Ami szinte biztos, hogy a fürdőruhán és törölközőn kívül kelleni fog, az egy jó minőségű naptej és szúnyog-kullancs riasztó.

Ezeket akkor is tanácsos újra megvásárolni, hogyha korábbról megmaradtak, mert szavatossági idejük befolyásolhatják a hatékonyságukat. Emellett ugyanilyen fontos a típusuk is, de nem kizárólag a márkajelzés miatt.

Mit kell figyelni a naptejes tubusokon?

Az UV-sugárzás káros hatásaival szemben legkönnyebben egy jó minőségű naptej beszerzésével lehet felvenni a harcot. De még mielőtt az első megpillantott termék a kosárban landolna, célszerű utánajárni a “Milyen naptejet vegyek?” kérdésnek.

Szerencsére ehhez nem kell megismerni a bőrápolás minden egyes tudnivalóját; sokszor már az is elég, hogyha sikerül kiválasztani a megfelelő erősségű naptejet. Erre az SPF (=Sun Protection Factor) mutatószám figyelembevételével van lehetőség, ami meghatározza, hogy egy adott termék használatával mennyi ideig lehet kint maradni a napon a leégés veszélye nélkül.

Általában azt mondhatjuk, hogy annál jobb, minél nagyobb a naptej faktorszáma. Gyerekek esetén mindenképp szükség van egy 50 faktoros krémre, hiszen az az egyetlen kiszerelés, ami az UVB-sugarak 98%-át képes blokkolni. Felnőttként pedig a következő képlet szerint lehet játszani a számokkal: faktorszám x napon töltött percek száma = leégés nélküli napozás perceinek száma.

Mitől jó egy szúnyog- és kullancsriasztó?

A szúnyog- és kullancsriasztók között válogatva két szempontot kell figyelembe venni: ki és hol fogja használni? A kérdések megválaszolásával szűkíthető a kör, hogy milyen anyagösszetételű, mekkora időtartammal bíró készítményre van szükség.

Kismamáknak és kisgyermekeknek ajánlott azokat a szereket kiválasztani, amiket természetes vagy mesterséges, de bőrkímélő hatóanyagokból állítottak elő. A szakemberek a legbiztonságosabb összetevők között a(z):

etil-butil-acetil-aminopropionátot (IR3535),

a para-mentán-3,8-diolt

és a citriodiolt említik.

Emiatt, ha szúnyog- és kullancsriasztó megvásárlására kerül a sor, a tubusokon érdemes ezeket a feliratokat keresni. Továbbá arra is ügyelni kell, hogy a termék milyen hosszú ideig fejti ki a hatását: vízpart mellé egyértelműen a 6-8 órán át védő készítmények lesznek a befutók.

Egy családi nyaralás minden forintot megér

A korábbiakból már jól látszik, hogy egy családi nyaralás összeszervezése logisztikai, de anyagi szempontból is sok kihívással járhat. Viszont az is biztos, hogy minden percet és forintot megér, ezért ha lehetőségünk engedi mindenképp érdemes megszervezni azt. Ha esetleg nem sikerül időben feltölteni a családi kasszát, egy kis összegű kölcsön segítség lehet egy vízparti vakáció megvalósításában is.