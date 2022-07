– Már gyermekkoromban érdekelt a varrás és a ruhatervezés. Persze akkor még nem volt biztos, hogy egyszer ezzel foglalkozom majd, ugyanis volt egy másik nagy álmom, mégpedig az, hogy kriminológus leszek. A két dolog nagyon távol áll egymástól, hozzám viszont mindkettő közel volt. Persze amikor édesanyám elé álltam az ötleteimmel, a kriminológiáról hallani sem akart. Közben a nagymamám gépén tanulgattam varrni, a nagypapám ruháit rendszeresen szétszedtem és újravarrtam. Ő persze nem szólt rám, hiszen nagyon szeretett. Tulajdonképpen innentől kezdve az egyik irány erősödött, méghozzá a szabás-varrás, eldőlt a sorsom – kezdte történetét Antóniné Bokodi Edit.

Ahogy a szolnoki hölgy meséli, nem volt azért teljesen egyenes az út, a családjának ugyanis nagyon fontos volt, hogy felsőfokú végzettséget szerezzen. Ő azonban hajthatatlan volt, a varrás, ruhatervezés iránti „szerelme” nem csillapodott, sőt egyre erősebb lett benne.

– Amikor meglátok egy szép anyagot, már rajzolom is a végeláthatatlan ötleteimet. Szerencsésnek mondhatom magam, mert elmondhatom magamról, hogy életemben egyetlen napot sem dolgoztam, csak a szenvedélyemet gyakoroltam, és a megszerzett tudásomat tökéletesítettem.

Bármilyen bonyolult ruhát láttam, addig gondolkodtam, míg „megfejtettem”, hogy készült, mi a megoldása – mesélte Edit, aki természetesen tehetségét tanulással is alátámasztotta.

Az egykori Ruhaipari Szakközépiskolában nőiruha-készítőként végzett, aztán továbbtanult. 1997-ben megnyitotta az első, tizenhét négyzetméteres kis szabóságát, az ezredfordulón nagyobba költözött. Ekkor azonban egy nem várt fordulat következett be az életében.

– 2001. január 17-én diagnosztizálták a betegségemet, kiderült, hogy agydaganatom van. Nem meglepő, hogy felfordult az életem, egy nagyon hosszú harc vette kezdetét, és hosszadalmas felépülés után leszázalékoltak. De egy percig se adtam fel, újult erővel kezdtem a munkába – mesélte.

Mindezt bizonyítja, hogy 2005-től gyakorlati oktatóként is dolgozott, amit tizenhét éven keresztül folytatott párhuzamosan a többi munkájával. Technológusként is dolgoztam több cégnél, vállalkozásnál. – Próbáltam egész életemben több lábon állni, és a „második esélyemet” szerettem volna teljes egészében megélni. Ám be kellett látni, hogy a saját üzletem egyre több időt igényelt, így minden külső munkámat megszüntetve, csak a vállalkozásomnak és a tanításnak szenteltem magam, közben vizsgabiztosként is elkezdtem dolgozni – hangsúlyozta.

Kitartását, magas szintű szakmai tudását és elhivatottságát 2012-ben a mesterré avatása koronázta meg. – Manapság igyekszem felvenni a pörgő világ ritmusát, ennek érdekében 2018-ban megnyitottam a www. antonyfashion.hu címen elérhető webáruházamat. Ezen keresztül is minőségi alapanyagokkal, magas színvonalú munkával igyekszem kielégíteni a vásárlóim igényeit. Mindezekkel együtt teljes a szakmai kiteljesülésem – tette hozzá Antóniné Bokodi Edit.