Az intézményben az általános iskolán át a gimnáziumi érettségi megszerzéséig olyan egységes nevelésben vehetnek részt a tanulók, mely során nem okoznak törést az iskolaváltás hatásai. A tanítók mind elkötelezett, lelkes pedagógusok, akiknek oktatómunkáját a keresztény erkölcsi normák és a katolikus egyház szellemi támogatása segíti. Hiszik, hogy a gyermekek egységes értékek szerinti nevelését a szülőkkel való személyes kapcsolattartás és bizalmi viszony teszi teljessé.

Az általános iskolában az oktatás nyugodt, befogadó légkörben zajlik. Első osztályban mind az olvasás- és írástanítást, mind a matematika tanítását alapos előkészítő időszak előzi meg, de mindvégig hangsúlyos az élménypedagógia, és a játékos tanulás. Tanítóik tisztában vannak a beiskolázást érintő legújabb változásokkal, s felkészülten várják a kicsiket.

Az angol nyelvvel már 1-2. osztályban is ismerkedhetnek a gyerekek, értékelésére harmadik osztálytól kerül sor. Testnevelés óra keretében, heti két órában 4. évfolyamon kajakoktatás, 1-2-3. évfolyamon pedig néptáncoktatás folyik. Kiemelt terület a furulyaoktatás, amely az ének-zene órákon valósul meg. A tanórákon kívül évfolyamonként különböző szakkörök, sportfoglalkozások biztosítanak hasznos elfoglaltságot a kisdiákoknak. Népszerű a német nyelvi szakkör (4. évfolyam), a színkör, a röplabda, a tömegsport, valamint a sakk (külsős szakoktatóval). Az általános iskola tanulói számos tanulmányi- és sportversenyen vesznek részt, megyei és országos helyezésekkel. Pedagógusaikkal részt vesznek városi kulturális programokon, megemlékezéseken, s rendszeresek a színház-, mozi-, és kiállításlátogatások is.

– Ha kicsit távlatokban is ránézünk az alsó tagozatra, akkor érdemes megemlíteni a negyedik évfolyam elvégzése utáni lehetőségeket. Az általános iskolai képzés természetszerűleg folytatódik ötödik évfolyamon. De ha valaki érez magában egy kis plusz erőt, energiát, érdeklődést és kihívást a tanulás terén, akkor lehetősége van a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést választania. Ez nem automatikus, ehhez eleve kell egy nagyon jó bizonyítvány, és élete első komolyabb megmérettetéseként írásbeli felvételit kell tenni az ide jelentkezőknek. De akárhogy is folytatódjék kisdiákjaink iskolai élete, mindenképpen támogató, odafigyelő, segítő légkör veszi őket körül továbbra is. Minden évfolyamon, minden osztályban rengeteg jóravaló, szorgos, tanulni vágyó és akaró diákkal büszkélkedhetünk – emelte ki az iskoláról Balog Zsolt intézményvezető.

Az intézmény a Római Katolikus Egyház fenntartása alatt működik, de szeretettel hívják és várják a más keresztény felekezethez tartozó fiatalokat, valamint azokat is, akik eddig még nem részesültek keresztény nevelésben, de szeretnének megismerkedni azzal.

– A katolikus iskola olyan értéket nyújt, amit a gyermek, felnőtt korába magával vihet. Mi nem valami ellen, hanem valamiért élünk – vallja Gáspár István plébános atya. Az iskola lelki vezetője kiemelte: azok az értékek, amiket a hit nyújt, egyben egyetemes emberi értékek is, melyek segítenek az életben való eligazodáshoz.

– Ha tudom, hogy miért élek és merre tart az életem, azt is tudni fogom, hogyan kell élnem. Csapatjátékosok vagyunk, és csapatjátékosokat szeretnénk nevelni, akik egymást segítve, vállvetve haladnak előre és számíthatnak egymásra – fogalmazott.

A Tiszaparti az a hely, ahol a versenyképes tudás mellett a nevelés is meghatározó, s ahol a gyermek barátokra és a család is közösségre talál, a plébániai programokhoz, közösségekhez kapcsolódva.

– Iskolánk gyermek- és családközpontú. Szeretnénk, ha az itt tanulók, a családjukból az otthonukba jönnének, napról napra. Mindehhez az iskolaépület barátságos környezete és a gyönyörű természeti környezet is hozzájárul – sorolta az adottságokat Gáspár István.