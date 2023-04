Otthonos ügyintézés

2023. április 3 óta letisztult design és világos fióki tér várja az ügyfeleket a szolnoki OTP-ben: organikus mintában rakott szőnyegburkolat, tölgy felületek, egyedi design tapéták, kényelmes, változatos ülőbútorok és filccel kasírozott függesztett lámpák együttese alkotja az új, otthonos bankfióki környezetet.

Az innovatív fióki arculathoz hozzátartozik a diszkrét tanácsadás ideális körülményeinek megteremtése. Ugyanakkor megnövekedett az önkiszolgáló zóna területe is, hiszen az egyszerűbb tranzakciókat itt is el lehet végezni.

OTP Bank: dinamikus növekedés Magyarország meghatározó hitelintézete az OTP Bank, amely az elmúlt évtizedben már a kelet-közép európai régióban is kiemelkedett versenytársai közül. Ma a régió 11 országában több mint 16 millió ügyfelet szolgál ki az OTP Csoport több mint 35 ezer alkalmazottal. Az OTP Bank a jövő bankfiókja program keretében elsőként a budapesti Kálvin téri fiókot varázsolta modernné. A szolnoki fiók ennek mintájára újult meg.

Digitális kényelem

A járvány következményeként felgyorsult a digitalizáció, az ügyféligények is megváltoztak. Az egyszerűbb tranzakciókat az ügyfelek egyre inkább online végzik. Éppen ezért a Nagy Imre körúti fiókban a digitális eszközök száma is gyarapodott, így ösztönzik az ügyfeleket az online csatornák használatára és a banki szolgáltatások megismerésére. Ezek nem csupán megkönnyítik az ügyintézést, hanem gyorsak és megbízhatóak is. A banki digitalizáció részeként innovatív eszközök, digitális aláírópadok, mobil eszközök is segítik az ügyfeleket.

ATM, a gyors megoldás

Mivel a bankfiók készpénzmentes, tanácsadói fiók, ezért ki- és befizetésre egyaránt alkalmas, úgynevezett okos ATM-et helyeztek el. Ezzel saját vagy bármely, az OTP Banknál vezetett bankszámlára úgy lehet készpénzt befizetni, hogy az a célszámlán a befizetést követően azonnal megjelenik. Készpénzes ügyeit a Szolnok, Szapáry utca 31. és a Széchenyi körút 135. szám alatti bankfiókban tudja intézni.

Diszkrét tanácsadás

A fiókok szerepe napjainkban egyre inkább változik: a tömegszerű kiszolgálással szemben a jövőben a bankfiókok a személyes pénzügyi tanácsadás helyszínévé válnak.

Éppen ezért a megújult fiók a tanácsadói kiszolgálásra helyezi a hangsúlyt, a lakossági és vállalkozói pénzügyekben személyre szabott tanácsadást biztosít – ilyenkor jön jól az elkülönített tanácsadói pult.

Népszerűek a megtakarítási termékek, fogyasztási hitelek, de a lakásfelújítás, ingatlanvásárlás pénzügyi kezelése is kiemelt fontosságú az OTP Banknál. A legkedvezőbb pénzügyi megoldás megtalálásában az OTP Bank szakértői készséggel segítenek.