Nagy projekt

A fürdőszoba felújítása önmagában is hatalmas projekt, aminek végkimenetelét számos tényező befolyásolja. Egyrészt a gondos tervezés is nagyban meghatározza a végeredményt, másrészt viszont a színvonalas alapanyagok, kiegészítők és berendezések megléte is sarkalatos pontja a sikernek. Ez utóbbi adott a Diplon termékkínálatával. Itt aztán valóban mindent megtalálhatunk egy helyen, a WC kefe tartótól kezdve a fürdőszobai bútorokon keresztül egészen a zuhanyajtókig. Mivel az utóbbi igencsak fontos része a fürdőszobának, érdemes komolyabban górcső alá venni a szóban forgó elemet. Lássuk, milyen lehetőségeink vannak, ha a Diplon zuhanyajtóinak háza tájáról mazsolázgatnánk.

Forrás: diplon.hu

Masszív kialakítású zuhanyajtók változatos tárháza vár mindenkit

A zuhanyajtók (általában) speciális üvegből készített falak, amelyek a zuhany és a szoba elválasztásra lettek kitalálva. Szerepük roppant fontos: megakadályozzák a víz kifröccsenését, ezáltal a helyiség tisztább, rendezettebb lesz, nem utolsósorban pedig balesetveszélyesség tekintetében is előnyös lehetőséget szolgáltatnak, illetve intimmé teszik a környezetet. Számos verziójuk ismeretes, többek között vannak zsanéros, toló és forgó zuhanyajtók is. Ahogy az már csak lenni szokott, mindegyik kialakításnak megvan a maga utánozhatatlan előnye. A Diplon zuhanyajtók anyaghasználata, például az üveg minősége is változatos választási lehetőséget kínál, és most alapvetően nem kizárólag annak vastagságát értjük e kijelentés alatt. A személyes elképzeléseink függvényében bizalmat szavazhatunk a teljesen átlátszó, textúrált vagy matt üvegű zuhanyajtóknak is. A zuhanykeretek között a csiszolt nikkel és a króm a legnépszerűbbek, illetve legidőtállóbbak manapság.