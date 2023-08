Szolnok katonaváros jellegét kihangsúlyozva a hadsereg bevonása immáron tradíció a fesztivál életében. Toborzó jelleggel szimulátorok, média busz, aknakereső robot, akadálypálya és kutyás bemutató is minden évben várja a látogatókat. Nagy népszerűségnek örvend a légierő zenekar zenés ébresztője, melyen a Tisza Táncegyüttes táncosai, betyárok és vásári gólyalábasok is közreműködnek.

A kulturális értékteremtésen túl évek óta jelentős közösség kovácsoló szerepe is van ennek a gasztronómiai fesztiválnak. Főként baráti társaságok, cégek és munkahelyi közösségek, hagyományőrző csapatok főznek és mérkőznek meg a Gulyás király címért. Minden évben több kategóriában zajlik a megméretés: gulyásételek és különleges nevű ételek kategóriákban, amit zsűri értékel. A szakemberek az ízek mellett az ételhez illő tálalást és ötletes szervírozást is pontozzák.

A szervezők a társadalmi szerepvállalást is fontosnak tartják, hogy minden évben legyen egy „kiemelt ügy”, amelyet a fesztivál jótékonysági főzéssel támogat. Ezen Csányi Sándor gulyáskirály és az általa meghívott hagyományőrző csapatok, művészeti csoportok főznek. Az elkészült ételek megvásárlásából befolyt összeg pedig jótékonysági célt szolgál.

A fesztivál a fent említett hagyományos elemeken túl igyekszik évről évre megújulni és az arculatához illő újabb elemekkel gazdagodni. Így például 2019-ben első alkalommal került sor a diákok főzőversenyére, mellyel 2022-ben több mint hatszáz szolnoki általános iskolást avattak be a gulyásfőzés rejtelmeibe és a hozzá kapcsolódó folklór világba.

A hagyományőrző vonalat követve 2019-ben hozták létre az Óperenciás Birodalmat is, melyben népi játékok, kézműves foglalkozások, népi mesterségek kaptak helyet, s ez azóta is egyre több családot vonz. Két évvel ezelőtt, 2021-ben pedig elindították a Térségi néptánctalálkozót. a Tisza Táncegyüttessel szoros együttműködésben. A rendezvényen tavaly kétszáz fellépő mutatta be tánctudását.