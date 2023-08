A hazai McDonald’s Magyarországon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy azokban a régiókban, ahol működik, ne csak szolgáltatásaival és termékeivel legyen jelen, hanem a helyi közösségek életének részeként, annak aktív támogatójává is váljon. Az ország egyik legnagyobb pályakezdőket és diákokat foglalkoztató rendszere Szolnok és környékén is támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiacra lépését. A harmadik éve sikeresen működő programban az étteremlánc Ózd, Kisvárda és Baja után Szolnokon is helyi civil szervezetekkel működik együtt.

A „McDonald’s a pályakezdők foglalkoztatásáért” elnevezésű támogató program a United Way Magyarország szakmai támogatásával valósul meg. A szervezet kiemelten fontosnak tartja, hogy a fiatalok az őket megillető esélyegyenlőség elve alapján, mielőbb megszerezzék a hatékony munkavégzéshez szükséges alapképzéseket és kompetenciákat, hogy a jövőben sikeres, pénzügyileg stabil felnőttekké váljanak.

Az idén februárban, egy civil fórummal és workshoppal induló pályázatra olyan civil szervezetek, vagy intézmények jelentkezhettek, amelyek a Szolnokon és környékén élő fiatalok társadalmi mobilitásának elősegítésén aktívan dolgoznak.

A zsűri, a jelentkezők közül két olyan civil szervezetet választott ki, amelyek a támogatásnak köszönhetően néhány héten belül elkezdhetik projektjeik megvalósítását.

Az egyik nyertes szervezet, a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, a Szolnoki SZC Pálfi- Vízügyi Technikummal együttműködésben, vállalkozói és a munkavállaláshoz szükséges alapismeretek oktatásával, illetve az ezt a tudást gyakorlati készséggé átültető játékos szabadulószobával kívánja közelebb hozni a diákokhoz a munka világát.

A másik győztes pályázó az „IMPULZUS” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete és partnerei, akik pályaorientációs fesztivál keretében fejlesztik majd a munkavállaláshoz szükséges készségeket, kiemelt figyelmet fordítva a fogyatékkal élő fiatalokra.

„A programot azért indítottuk el még 2021-ben a United Way Magyarországgal együttműködésben, hogy olyan szervezeteket támogathassunk országosan, amelyek helyben nyújtanak valós segítséget a hátrányos helyzetű fiataloknak. Célunk, hogy ezen keresztül olyan készségek fejlesztését segítsük elő, amelyek javíthatják elhelyezkedési esélyeiket, vagy akár támogathatják saját vállalkozásuk elindítását.” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

„A helyi közösségekkel való együtt gondolkodások során rendszeresen azt tapasztaljuk, hogy sokkal több pályaválasztást és álláskeresést segítő vagy munkavállalói készségeket fejlesztő programra lenne szükség ahhoz, hogy a fiatalok – különösen a szociálisan hátrányos helyzetből érkezők vagy éppen fogyatékkal élők – megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon és egészséges önbizalommal, pozitív jövőképpel induljanak el a felnőtt élet felé. A Szolnokon támogatott két program is ezekre a területekre összpontosít, és külön érték mindkettőben, hogy az érintett fiatalok bevonásán alapulnak: az érintettek aktívan részt vesznek a programfejlesztésben és a megvalósítás teljes folyamatában is. – emelte ki Szikszay Zsuzsa, a United Way Magyarország szakmai vezetője.

„A projekt egyfajta mintaprogram, jó példája lesz egy köznevelési intézmény, a civil szféra és az üzleti szektor együttműködésének. A fiatalokkal együtt, a fiatalok érdekében és az ő nyelvükön hozzuk őket majd közelebb a munka világához, ehhez például egy szabadulószobát is fejlesztünk.” – tette hozzá Bálega János a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetője.

Az országossá bővült programsorozat folytatódik, ősszel újabb helyszínen hirdetik majd ki a pályázat részleteit a helyi civil szervezeteknek.